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09 апреля 2021 года 08:49

Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры и санкционного "затишья"

Москва. 9 апреля. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в пятницу утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также локального санкционного "затишья".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,84-76,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,95 руб./$1 (+9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 91,62 руб./EUR1 (+6,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8 коп. к уровню закрытия 8 апреля, до 83,55 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,11 коп. ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 0,08 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 9 апреля связаны прежде всего с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, которые не дают сформироваться устойчивой тенденции движения в ту или иную сторону. При этом некоторую стабилизирующую роль для нацвалюты играет также такой фактор, как локальное "затишье" в санкционной повестке.

США объявят о санкциях против РФ не ранее следующей недели, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она ответила утвердительно на вопрос журналиста, можно ли исключать вариант с объявлением санкций уже на этой неделе. На вопрос, исключает ли она санкции и на следующей неделе, Псаки ответила: "Там я уже ничего исключать не буду". При этом секретарь Белого дома отметила, что на завершение работы над ответными мерами на действия России в любом случае потребуются "недели, а не месяцы".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $63,2 за баррель, что соответствует уровню на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,73 за баррель, что на 0,22% выше уровня на закрытие рынка 8 апреля.

При этом фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в пятницу утром смешанную динамику; японский Nikkei 225 прибавляет 0,4%, в то время как китайский CSI 300 снижается на 1,3%. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 растет всего на 0,15% после умеренного повышения накануне.

Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в четверг, при этом индекс S&P 500 достиг очередного рекордного уровня закрытия благодаря сильному росту акций крупных технологических компаний. Инвесторы по большей части проигнорировали худшие, чем ожидалось, данные о числе заявок на пособие по безработице в США, сфокусировавшись на перспективах возобновления экономической активности. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в четверг подтвердил свои ожидания, что ускорение инфляции в текущем году будет носить временный характер.

В ходе выступления на онлайн-мероприятии в рамках весенних встреч Международного валютного фонда Пауэлл отметил, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остается неполным и неравномерным. Он призвал людей вакцинироваться и продолжать придерживаться социального дистанцирования, добавив, что новые волны заболеваемости замедлят восстановление экономики США, хотя их последствия, вероятно, будут менее значительными, чем это было в начале пандемии. При этом Пауэлл подчеркнул, что уверенно смотрит в будущее. "Есть ряд факторов, которые, вместе взятые, поддерживают улучшение перспектив американской экономики, в том числе ускорения темпов роста ВВП и занятости", - сказал он, указав на "существенные бюджетные стимулы, а также тот факт, что вакцинация теперь движется быстро и позволит полностью открыть американскую экономику в очень скором времени".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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