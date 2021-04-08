Цены евробондов РФ подросли в четверг благодаря спросу на рисковые активы и снижению геополитических рисков

Москва. 8 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли в четверг благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, а также некоторому снижению геополитических рисков. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились, поскольку рост стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) был более скромным, чем у отечественных бумаг.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 7 базисных пунктов по отношению к закрытию 7 апреля, составив 115,48% от номинала, что соответствует доходности 1,95% годовых (снижение на 3,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,8 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,17% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта, до 0,05% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 4 пункта и составил 190 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 86 базисных пунктов - до 127,07% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 4,03% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 67 базисных пунктов, до 122,69% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта, до 4,015% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 4 базисных пункта - до 111,62% от номинала, что соответствует доходности 2,33% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали также на 4 базисных пункта - до 108,84% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 1,17% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 95 базисных пунктов, подорожав до 119,49% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 4,04% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 23 базисных пункта, до 109,46% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 2,59% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был довольно спокойный день, котировки большинства выпусков умеренно подросли благодаря как некоторому снижению геополитических рисков, так и позитивной ценовой динамике базовых активов. Накануне были опубликованы протоколы мартовского заседания ФРС, из которых участники рынка узнали, что пока американский регулятор не планирует менять подходы к стимулирующим мерам, что в итоге привело к росту стоимости как US Treasuries, так и большинства рисковых активов. Кроме того, мы видим, что с началом нового финансового года в Японии активность продавцов американских казначейских обязательств заметно снизилась; стоит напомнить, что именно продажи со стороны японских фондов были основной причиной заметного роста доходности US Treasuries в конце марта. При этом инвесторы в целом позитивно расценили заявления замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака относительно ситуации вокруг Украины, что также поддержало котировки отечественных евробондов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что, несмотря на улучшение ситуации в экономике и на рынке труда США, руководители ФРС ожидают, что потребуется "некоторое время" прежде чем регулятор сможет начать сворачивание программы выкупа активов или поднять базовую процентную ставку с текущего уровня. Представители американского ЦБ также отмечают, что инфляция, вероятно, ускорится в ближайшие несколько месяцев, но, по их мнению, она будет оставаться вблизи 2%-ного целевого показателя Федрезерва в долгосрочной перспективе.

Председатель Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан считает, что время для сворачивания мер поддержки экономики, реализуемых ФРС, еще не пришло. Однако, когда станет ясно, что пандемия коронавируса идет на спад и экономические показатели близки к целям Федрезерва, будет важно сокращать стимулы, чтобы содействовать дальнейшему восстановлению экономики, заявил он в интервью The Wall Street Journal.