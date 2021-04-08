"ВТБ Мои Инвестиции" в банковском секторе РФ отдает предпочтение Сбербанку

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" предпочитают Сбербанк благодаря фундаментальным показателям, приверженности дивидендной политике и обновленному целевому показателю рентабельности собственного капитала выше 18%.

"Восстановление экономики должно позволить банкам снизить стоимости риска, что приведет к росту чистой прибыли. Сбербанк скорректировал ожидания стоимости риска на 2021г до 120-140 б. п. (со 140-160 б. п. ранее) на фоне улучшения качества активов. Мы полагаем, что текущий прогноз стоимости риска для всех российских публичных банков может предполагать дальнейший потенциал снижения при условии продолжения восстановления экономики", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

Также они подчеркивают, что качество кредитов в секторе остается стабильным. Доля проблемных кредитов достигла 6,1% на 1 февраля 2020г, при этом корпоративные проблемные кредиты снижались с октября до 6,9%. По данным ЦБ РФ, общая сумма реструктурированных кредитов достигла 11% отраслевого портфеля с созданием соответствующих резервов, и мы ожидаем, что сектору потребуется еще несколько лет, чтобы нормализовать объем реструктуризаций.

"Мы предпочитаем Сбербанк благодаря фундаментальным показателям, приверженности дивидендной политике (коэффициент выплат в 2020 г. - 56%) и обновленному целевому показателю рентабельности собственного капитала выше 18%. Раскрытие финансовых показателей экосистемы, начиная с 2021г, должно помочь рынку отслеживать динамику стоимости небанковских активов",- пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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