Бумаги Магнита и X5 привлекательны при любом снижении котировок - Sber CIB

Бумаги Магнита и X5 Retail Group привлекательны при любом снижении котировок, и в данное время потенциал роста котировок Х5 составляет 48%, до 3 525 руб. за GDR, "Магнита" - 39%, до 7 125 руб. за акцию, говорится в комментарии Sber CIB.

Продовольственные магазины в 2020г столкнулись с ажиотажными покупками, так как население было встревожено пандемией и запасалось продуктами. После этого всплеска показатели первого квартала 2021 года могут оказаться не очень впечатляющими, полагают эксперты Sber CIB.

Выручка X5 Retail Group в первом квартале прошлого года выросла на 16% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а у "Магнита" - на 18,5%. В текущем году аналитики прогнозируют рост в первом квартале примерно на 8% у Х5 и на 7% - у "Магнита". Х5 отчитается 16 апреля, "Магнит" - 29 апреля.

Эксперты не исключают, что некоторые инвесторы негативно отреагируют на более низкие годовые темпы роста и начнут распродавать акции, хотя ежемесячная динамика выручки у сетей должна быть сильной и негативного влияния на маржу не ожидается. По мнению аналитиков Sber CIB, на этом фоне бумаги ритейлеров будут привлекательны при любом падении котировок. Кроме того, в апреле и мае выручка сетей, скорее всего, вырастет в годовом выражении - у Х5 соответственно на 7% и 11%, у "Магнита" - на 7% и 8%. Потенциал роста котировок Х5 составляет 48%, до 3 525 руб. за GDR, "Магнита" - 39%, до 7 125 руб. за акцию.

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