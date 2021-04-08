"ВТБ Мои Инвестиции" прогнозирует ставку ЦБ РФ на уровне 4,75-5,0% в 2021г

"ВТБ Мои Инвестиции" прогнозирует ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 4,75-5,0% в 2021 году и 5,5% в 2022 году, сообщается в аналитическом материале.

"Инфляция в России приблизилась к 5,8% г/г, что связано с глобальным повышением цен на продовольствие, устойчивым переносом предыдущего ослабления рубля в цены, а также восстановлением спроса. Мы считаем что годовая инфляция достигнет пика в начале апреля и затем будет снижаться. Степень этого снижения определят устойчивость проинфляционных факторов, эффект базы прошлого года и бюджетная политика. Инфляция, вероятно, останется выше 4% вплоть до начала 2022 года. Денежный рынок закладывает повышение ставки ЦБ до 5,5% к лету и до 6% к концу года. По нашему мнению, эти ожидания слишком агрессивные, прогнозируем ключевую ставку на уровне 4,75-5,0% в 2021 году и 5,5% в 2022 году", - отмечают эксперты.

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