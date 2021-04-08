Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании новостей о санкциях и ослабления напряженности вокруг Донбасса

Москва. 8 апреля. Доллар и евро слабо понижаются на "Московской бирже" в четверг днем; после сильного провала накануне рубль немного подрастает к бивалютной корзине в ожидании новостей на санкционную тему и в расчете на урегулирование ситуации, связанной с усилением группировки российских войск вблизи юго-восточных границ Украины.

Курс доллара США составил 76,88 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,34 руб./EUR1, подешевев на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,06 копейки - до 83,39 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 9 апреля на 67,19 копейки, до 77,1011 руб./$1, и снизил курс евро на 71,29 копейки, до 91,6192 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро днем в четверг на ожиданиях развития санкционной темы и новостей относительно присутствия российских войск вблизи юго-восточных границ Украины и ситуации в Донбассе, вызвавших обеспокоенность западных стран. Данная тема стала предметом телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, состоявшегося чуть ранее в четверг.

"При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Юго-Востоке Украины", - сообщила в четверг пресс-служба Кремля

Отмечается, что сторонам конфликта был адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса для полного выполнения минского комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. "Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском" формате, по линии политсоветников и министерств иностранных дел", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля также добавили, что "в связи с проявленным федеральным канцлером интересом затронута ситуация с Навальным".

Накануне представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США отмечают рост российского военного присутствия вдоль границ с Украиной, однако до конца не понимают обстоятельств этого и желают прояснить ситуацию. "Полностью не понятно, что там делают россияне, а мы хотим это понять. И эта неопределенность абсолютно не способствует более стабильной и безопасной ситуации", - сказал он на брифинге.

Он сказал, что в настоящий момент наблюдается быстрый рост численности российских военных вдоль границы с Украиной, в том числе в Крыму.

Тем временем, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, администрация США завершила анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ и теперь готовит ответные меры. По данным агентства, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Агентство подчеркивает, что, возможно, санкции коснутся людей, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.

Данные действия администрации США станут итогом обзора, который Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту президента. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство России в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за нападения на американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

США объявили о санкциях против российских чиновников из-за Навального в прошлом месяце, но до сих пор воздерживались от действий в трех других областях.

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США по-прежнему нацелены на то, чтобы потратить лишь "недели" на ответные меры против масштабной кибератаки на IT-компанию SolarWinds.

"Речь все-таки идет о неделях, а не о месяцах (по времени ответа - ИФ). У меня нет точного обновления по графику", - сказала пресс-секретарь. Так она ответила на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию в связи с тем, что 23 февраля Белый дом обещал за "недели" дать ответ на кибератаки на компанию SolarWinds.

Россия готова к самым худшим сценариям развития отношений с США, к этому ее вынуждает агрессивность и непредсказуемость политики Вашингтона, в свою очередь заявили в Кремле.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, изучает ли Кремль появляющиеся в американских СМИ различные сценарии введения новых санкций в отношении России. "Враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывают нас к тому, чтобы быть готовыми к худшему сценарию", - сказал Песков.

"В четверг рубль открылся гэпом вверх на технической коррекции, но тут же вернулся к снижению, что неудивительно, учитывая дальнейшее усугубление отношений с Западом. Новым поводом для беспокойства стало сообщение о том, что администрация Байдена готовит новые санкции в отношении России. Скорее всего, ограничения снова будут поверхностными и не будут носить секторальный характер, однако сам факт усиления давления напоминает инвесторам о рисках введения запрета на покупку новых ценных бумаг российского госдолга. На этот фактор накладывается ситуация вокруг Донбасса, что подпитывает девальвационный тренд нашей валюты", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Геополитическое напряжение, связанное с событиями в восточной Украине, несколько снизилось после вчерашних заверений секретаря Совета безопасности РФ в том, что у России нет планов вмешиваться в конфликт. Но он также отметил, что Россия может принять определенные действия, если того потребует ситуация, что ограничило позитивную реакцию рынка. Помимо этого, Bloomberg сообщил о том, что проверка действий России со стороны США по вмешательству в выборы и кибератакам закончилась и скоро будут введены новые санкции. При этом, по сообщениям источников, ограничительные меры будут направлены против конкретных лиц. В то же время это пока не гарантирует отсутствие жестких санкций, и позитив от таких сообщений остается ограниченным - рынок ждет подробностей. Пока геополитическая обстановка не позволяет рублю значительно укрепиться, курсу будет сложно быстро вернуться к обоснованным 74-75 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются после того, как данные Минэнерго США накануне показали значительное увеличение запасов бензина в стране на прошлой неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,19% - до $63,04 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,45% - до $59,5 за баррель.

Министерство энергетики США в среду сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,52 млн баррелей. Однако запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей - больше чем ожидали аналитики, пишет S&P Global Platts.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,64% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 4,87% и 5,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 5,41% годовых.