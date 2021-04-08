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08 апреля 2021 года 17:08
Рост импорта снижает фундаментальную поддержку рубля - Райффайзенбанк
Восстановление импорта является очередным сигналом отсутствия факторов для укрепления рубля в ближайшие месяцы, считает эксперт Райффайзенбанка Станислав Мурашов. "Опережающее восстановление импорта негативно для рубля. В то время как сильный счет текущих операций в первом квартале 2021 года "защищал" его, уже во втором квартале велика вероятность того, что его сальдо сравняется или даже окажется меньше, чем объем валютных интервенций Минфина. Главным фактором ухудшения платежного баланса, на наш взгляд, выступит именно импорт, тогда как экспорт, с одной стороны, останется под давлением ОПЕК+, а с другой, не сможет столь же быстро расти из-за медленного оживления зарубежного спроса", - пишет аналитик в обзоре банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА
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