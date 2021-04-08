Рост импорта снижает фундаментальную поддержку рубля - Райффайзенбанк

Восстановление импорта является очередным сигналом отсутствия факторов для укрепления рубля в ближайшие месяцы, считает эксперт Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

"Опережающее восстановление импорта негативно для рубля. В то время как сильный счет текущих операций в первом квартале 2021 года "защищал" его, уже во втором квартале велика вероятность того, что его сальдо сравняется или даже окажется меньше, чем объем валютных интервенций Минфина. Главным фактором ухудшения платежного баланса, на наш взгляд, выступит именно импорт, тогда как экспорт, с одной стороны, останется под давлением ОПЕК+, а с другой, не сможет столь же быстро расти из-за медленного оживления зарубежного спроса", - пишет аналитик в обзоре банка.

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