Цена акций Adobe обладает потенциалом роста до $515-520 на горизонте года - BCS Express

Котировки акций Adobe Inc. обладают потенциалом роста до уровней $515-520 за штуку на горизонте года, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Adobe имеет большой потенциал развития за счет диверсификации своего бизнеса и лидирующих позиций на рынке создания медиаконтента. Пандемия лишь укрепила позиции компании", - пишет он в своем комментарии.

Гаврилов указывает следующие вероятные драйверы развития для компании:

- Электронная коммерция ускорилась с приходом пандемии. Направления, которые компания может продолжить масштабировать в будущем - Experience Cloud и Advertising Cloud. Это онлайн-пакеты программного обеспечения, которые позволяют компаниям настраивать внешний вид своих сайтов для каждого посетителя, собирать данные о потребителях, оптимизировать рекламу и управлять контентом.

- Приобретение Workfront в декабре прошлого года. Workfront - разработчик SaaS ПО для веб-управления проектами. Ожидается, что эта сделка способствует развитию направления Experience Cloud.

- Инвестиции в новые проекты и обновление контента, которые продолжает делать компания для увеличения клиентской базы. Использование технологий ИИ для упрощения создания контента.

Обращает внимание эксперт инвесткомпании и на возможные риски:

- Замедление создания новых продуктов, так как рынок весьма конкурентный.

- Сокращение расходов, связанных с новыми проектами.

- Валютные риски.

"С технической точки зрения, котировки акций Adobe с марта прошлого года находились в восходящем тренде, который остановился в начале сентября. С тех пор бумаги преимущественно движутся в боковом направлении. С технической стороны акции могут продолжить рост при преодолении $500 снизу вверх, что откроет дорогу к уровням выше $510. Однако стоит учитывать, что индикатор RSI на дневном графике стремится к зоне перекупленности, то есть локальные коррекции в среднесрочной перспективе не исключаются", - отмечает Гаврилов.

Adobe Inc. - американский разработчик программного обеспечения. Компания предлагает линейку продуктов и услуг, которыми пользуются профессионалы творческих профессий: фотографы, редакторы видео, дизайнеры, разработчики. Основную часть доходов Adobe приносят лицензионные сборы и подписки.

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