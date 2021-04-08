Возможно снижение доходности средне- и долгосрочных ОФЗ в III-IV кв. 2021г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Стабилизация глобальных процентных ставок, снижение геополитических рисков и вероятное сокращение программы внутренних заимствований Минфина в 2021 году могут стать поводом для снижения доходности среднесрочных и долгосрочных ОФЗ в третьем-четвертом кварталах 2021 года, говорится в аналитическом обзоре "ВТБ Мои Инвестиции".

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