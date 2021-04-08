Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 4,75% на заседании 23 апреля - ПСБ

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,25 п.п. (до 4,75%) на заседании 23 апреля 2021 года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"В марте рост потребительских цен незначительно замедлился (0,66% м/м vs 0,78% м/м в феврале), но годовой уровень инфляции вырос до 5,8% г/г с 5,7% г/г в феврале. Снова зафиксирован рост инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Усиление инфляционного давления было вызвано резким ускорением роста цен в сегменте непродовольственных товаров (в первую очередь на бензин) при замедлении удорожания продовольственных товаров и умеренной ценовой динамике в секторе услуг населению. Негативное влияние курсового фактора снова усиливается и формирует риски сохранения повышенного инфляционного давления в краткосрочной перспективе", - отмечает аналитик ПСБ.

Указанные риски являются очевидными предпосылками для дальнейшего ужесточения процентной политики Банком России, уверен Попов. "23 апреля ключевая ставка, вероятно, снова будет повышена. Мы прогнозируем повышение на 0,25 п.п. (до 4,75%), хотя вероятность более агрессивного шага растет. На конец 2021 года прогноз ключевой ставки на уровне 5% пока сохраняется. Главная причина - устойчивость ожиданий снижения инфляции во второй половине года. Прогноз инфляции на конец 2021 года сохранен на уровне 4,4% г/г", - пишет эксперт ПСБ.

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