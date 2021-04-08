Курс доллара может преодолеть уровень 80 руб./$1, но ненадолго - Банк "Открытие"

Курс доллара может преодолеть уровень 80 руб./$1, но ненадолго, полагает экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Андрей Никандров.

"Жесткие санкции, безусловно, могут привести к новой волне ослабления рубля, но в то же время мы не ждем ухода курса за 80 руб./$1 на длительное время: в настоящее время рубль уже выглядит недооцененным с точки зрения фундаментальных показателей, достаточно взглянуть на нефть, торгующуюся выше $60/барр. Кроме того, в 2020г Банк России начал интервенции на валютном рынке как раз около 80 руб./$1, что показывает важность этого уровня для регулятора, особенно с учетом высоких темпов инфляции, которые сейчас наблюдаются в России", - отмечает эксперт.

Курс рубля к доллару 16 марта достиг минимума с июля 2020г, но с тех пор рубль практически непрерывно слабеет, указывает Никандров. За 3 недели курс доллара вырос примерно на 5 рублей, а 7 апреля на короткое время превысил 78 рублей за доллар.

"По нашему мнению, основной причиной волатильности курса рубля в последнее время остается геополитическая напряженность, связанная в том числе и с конфликтом на Украине. Быстрое падение последних дней могло быть вызвано длинными праздниками в западных странах, во время которых биржи были закрыты: иностранцы, работающие на российском рынке, могли отыгрывать новости, накопившиеся за выходные", - отмечает эксперт "Открытие Research".

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