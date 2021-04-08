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08 апреля 2021 года 14:40
Курс доллара может преодолеть уровень 80 руб./$1, но ненадолго - Банк "Открытие"
Курс доллара может преодолеть уровень 80 руб./$1, но ненадолго, полагает экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Андрей Никандров. "Жесткие санкции, безусловно, могут привести к новой волне ослабления рубля, но в то же время мы не ждем ухода курса за 80 руб./$1 на длительное время: в настоящее время рубль уже выглядит недооцененным с точки зрения фундаментальных показателей, достаточно взглянуть на нефть, торгующуюся выше $60/барр. Кроме того, в 2020г Банк России начал интервенции на валютном рынке как раз около 80 руб./$1, что показывает важность этого уровня для регулятора, особенно с учетом высоких темпов инфляции, которые сейчас наблюдаются в России", - отмечает эксперт. Курс рубля к доллару 16 марта достиг минимума с июля 2020г, но с тех пор рубль практически непрерывно слабеет, указывает Никандров. За 3 недели курс доллара вырос примерно на 5 рублей, а 7 апреля на короткое время превысил 78 рублей за доллар. "По нашему мнению, основной причиной волатильности курса рубля в последнее время остается геополитическая напряженность, связанная в том числе и с конфликтом на Украине. Быстрое падение последних дней могло быть вызвано длинными праздниками в западных странах, во время которых биржи были закрыты: иностранцы, работающие на российском рынке, могли отыгрывать новости, накопившиеся за выходные", - отмечает эксперт "Открытие Research". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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