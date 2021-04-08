"Финам" рекомендует держать акции Deutsche Boerse с целью 154,7 евро

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Deutsche Boerse с целевой ценой 154,7 евро за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик "Финама" Игорь Додонов обращает внимание на следующие позитивные для акций биржи факторы:

- 2020г оказался достаточно успешным для Deutsche Boerse, несмотря на негативное воздействие пандемии COVID-19 на мировую экономику. Это, по мнению эксперта, лишний раз подчеркивает сильные стороны бизнес-модели компании, которая оказалась устойчивой к кризисным явлениям.

- Аналитики "Финама" ждут от компании хороших результатов в предстоящие годы. Этому будут способствовать разработка и запуск новых продуктов, экспансия на зарубежных рынках, вложения в технологическую инфраструктуру, сделки M&A.

- В то же время акции Deutsche Boerse уже справедливо оценены рынком, и они обладают лишь ограниченным потенциалом роста от текущего уровня, подчеркивает Додонов.

Deutsche Boerse - одна крупнейших биржевых площадок мира. Проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание.

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