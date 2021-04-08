ВТБ Мои Инвестиции открыл торговую идею: покупать акции Freeport-McMoRan с целью $42,5

"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Freeport-McMoRan Inc. с целью $42,5 за штуку и стоп-лоссом $32, отмечается в комментарии.

Эксперты указывают следующие аргументы в пользу покупки акций:

- Рост цен на медь превышает прогнозы. Цена может остаться на высоких уровнях - спрос восстанавливается в Китае и других регионах, но предложение из Южной Америки ограничено.

-Производство меди и золота компании вырастет на 18% и 44% соответственно в 2021 году за счет увеличения добычи на руднике Grasberg в Индонезии (второй по величине в мире).

-Планируется выплата спецдивидендов после снижения чистого долга до $3-4 млрд, что возможно уже по итогам третьего квартала 2021 года. Дивидендная доходность может составить 7,7% в текущем году.

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