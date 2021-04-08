Рост рынка акций РФ вслед за Европой утром в четверг не получил продолжения из-за санкционных рисков

Москва. 8 апреля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в четверг замедлил рост из-за сохраняющихся рисков антироссийских санкций; индекс МосБиржи после подъема к 3530 пунктам сдал назад ниже 3520 пунктов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3516,03 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1434,89 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,4%.

Доллар стоит 77,19 рубля (+0,21 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,655% годовых (+0,03%).

В четверг стало известно из западных СМИ, что администрация США завершила анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ, таких как вмешательство в выборы и хакерская атака на SolarWinds, и теперь готовит ответные меры. По данным Bloomberg, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Кроме того, по сообщению американского издания Politico, администрация США рассматривает возможность введения очередного пакета санкций в связи с проектом "Северный поток 2".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что Россия ответит на любые недружественные шаги со стороны США. Так он прокомментировал сообщения о том, что США завершили анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ и теперь готовят ответные меры.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,4% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Выручка АФК "Система" в IV квартале 2020 года составила 193,37 млрд рублей, увеличившись на 6,9% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, говорится в отчете корпорации. Показатели АФК оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": накануне опрошенные аналитики прогнозировали рост выручки на 5,8% - до 191,37 млрд рублей.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть проседает, поскольку инвесторов насторожил рост запасов нефтепродуктов в США. В Индии, одном из крупнейших в мире потребителей "черного золота", сохраняется тяжелая ситуация с коронавирусом, что ухудшает перспективы спроса. Кроме того, на рынке ждут возобновления ядерных переговоров Ирана с западными странами.

Для индекса МосБиржи ближайший район сопротивления расположен у 3540 пунктов, а поддержки - у 3435 пунктов. Настроения на зарубежных фондовых площадках преимущественно оптимистичны, но в условиях геополитической напряженности вряд ли инвесторы воспримут данный фактор как определяющий. На рынке акций РФ до появления новых драйверов движения скорее вероятна консолидация недалеко от текущих значений, в то время как рубль традиционно может принимать на себя основную часть геополитического давления. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3430-3560 пунктов, считает аналитик.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ может временно негативно отреагировать на сообщения в СМИ, что США готовятся ввести очередные санкции против лиц из окружения президента РФ, отдельных ведомств, а также выслать несколько дипломатов в ответ на вмешательство в выборы и хакерские атаки на программное обеспечение SolarWinds, что привело к нарушению безопасности ряда ведомств США. Однако если изучить вопрос подробней, то никаких действий по поводу госдолга РФ или намерений отключить от SWIFT не предполагается, а это уже позитив. Соответственно, рынок может вздохнуть с облегчением и продолжить рост, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, ко второй половине недели мировые рынки продолжили удерживать позиции у исторических максимумов в отсутствие существенных поводов для продолжения уверенного роста.

При этом коррекцию днем ранее сдержали ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики в США - согласно протоколам ФРС, члены регулятора оказались едины во мнении, что для начала сворачивания стимулирующей политики, включая программу выкупа активов, необходимо получить более четкие сигналы восстановления американской экономики. Это несколько снизило опасения инвесторов относительно возможности более раннего ужесточения ДКП в Штатах, что способствовало стабилизации доходностей 10-летних бумаг в США ниже 1,7%, давлению на доллар и поддержало спрос на рисковые активы.

Настроения утром в четверг умеренно позитивные. Из важных событий в ходе дня можно выделить публикацию статистики по заявкам на пособие по безработице в США и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

На рынке акций РФ в четверг вероятно преобладание покупок, что будет способствовать закреплению индекса МосБиржи выше 3500 пунктов. В дальнейшем при улучшении внешней конъюнктуры индекс МосБиржи может продвинуться к середине диапазона 3500-3600 пунктов, считает Зварич.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на графике нефти сформировался локальный понижательный тренд благодаря объективному факту - из-за новой волны пандемии в некоторых странах Европы и в Индии замедляется производственная активность, что приводит к излишним баррелям нефти. При этом ОПЕК+ решила нарастить добычу топлива в ближайшие три месяца. Поэтому есть сомнения, что в ближайший месяц котировкам нефти марки Brent удастся закрепиться выше зоны сопротивления $55,5-65,5 за баррель. На графиках акций "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и некоторых других нефтяных бумаг наблюдается такой же локальный понижательный тренд, как на графике нефти. Вероятно, после того, как в США начнется автомобильный сезон, а Европа выйдет из пандемии, ситуация изменится к лучшему.

Протокол мартовского заседания ФРС подчеркнул, что ужесточать денежную политику еще рано. Руководители Федеральной резервной системы заявили, что пройдет "некоторое время", прежде чем они начнут отменять агрессивные денежно-кредитные меры для поддержки экономики, и заблаговременно сообщат о любых возможных шагах. Это благоприятный фактор для инвесторов. Неблагоприятным фактором является усиление налогового пресса - Минфин США опубликовал более подробную информацию о налоговом плане Байдена, который по-прежнему призывает к повышению ставки федерального подоходного налога с 21% до 28%. Впрочем, в среду Байден заявил, что готов пойти на компромисс в вопросе увеличения корпоративного налога, поскольку многие компании и сенаторы высказывают возражения.

Определенные долгосрочные риски связаны и с вакцинацией. Треть населения Америки получила по крайней мере одну дозу вакцины, но неизвестно, сколько будет длиться иммунитет после вакцинации. В четверг фьючерсы на открытие американского рынка находятся в положительной зоне, но об успехе массовой вакцинации в США говорить пока рано, отмечает Верников.

В США в среду индексы рынка акций изменились всего на 0,05-0,15%, индекс S&P 500 (+0,15%) обновил максимум.

Протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководители американского ЦБ не опасаются чрезмерного усиления инфляции в США, считая риски для инфляционного прогноза "более или менее сбалансированными".

Также документ подтвердил, что Федрезерв не планирует в ближайшее время отказываться от программы выкупа активов. Участники заседания отмечали, что, "вероятно, потребуется некоторое время для достижения прогресса в движении к целям полной занятости и ценовой стабильности - и пока этот прогресс не будет достигнут, объем выкупа активов должен оставаться, по крайней мере, на текущем уровне".

Представители американского ЦБ также отмечают, что инфляция, вероятно, ускорится в ближайшие несколько месяцев, но, по их мнению, она будет оставаться вблизи 2%-ного целевого показателя Федрезерва в долгосрочной перспективе.

По итогам мартовского заседания ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а также пообещала ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан считает, что время для сворачивания мер поддержки экономики, реализуемых ФРС, еще не пришло. Однако когда станет ясно, что пандемия коронавируса идет на спад и экономические показатели близки к целям Федрезерва, будет важно сокращать стимулы, чтобы содействовать дальнейшему восстановлению экономики, заявил он в интервью The Wall Street Journal.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Индекс потребительского доверия в Японии в марте поднялся до 36,1 пункта по сравнению с 33,8 пункта месяцем ранее. Это самый высокий уровень за последние тринадцать месяцев.

Нефть утром в четверг проседает на фоне роста запасов бензина в США после волатильных торгов накануне; цена Brent находится на $0,9 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $62,68 за баррель (-0,8% и +0,7% в среду), майская цена WTI - $59,18 за баррель (-1% и +0,7% накануне).

Министерство энергетики США в среду сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,52 млн баррелей. Однако запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей - больше, чем ожидали аналитики, пишет S&P Global Platts.

Некоторые аналитики считают, что увеличение запасов бензина могло быть вызвано наращиванием импорта в преддверии летнего сезона поездок в США, когда спрос на топливо обычно повышается.

Между тем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в некоторых крупных странах продолжает вызывать обеспокоенность инвесторов. Помимо этого, существуют опасения из-за ситуации вокруг вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) рекомендовала не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за выявленных случаев тромбоза после вакцинации, а Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) пришло к выводу, что риск возникновения тромбов нужно включить в список редких побочных эффектов этой вакцины.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+14,3%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+8,1%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,6%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+4,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,6%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,5%).

"Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) после продажи своего НПФ "Сафмар" группе компаний "Регион" стал владельцем доли в 7,8% в "Русснефти", следует из раскрытия холдинга.

Подешевели бумаги "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-7,4%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-3,7%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-2,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,2%).

"Белуга групп" в I квартале 2021 года увеличила отгрузки алкогольной продукции на 5,6% по сравнению с показателем за I квартал 2020 года (до 3,042 млн декалитров). В частности, отгрузки собственной продукции "Белуги" выросли на 1,9% (до 2,569 млн декалитров), говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 17,848 млрд рублей (из них 4,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,564 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 1,2 млрд рублей на акции "Газпрома").