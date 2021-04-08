Вероятно ралли на рынке акций РФ в четверг по всем классам активов - Альфа-банк

Российский рынок акций в четверг будет идти вверх, так как геополитические и санкционные риски смягчились, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что в четверг рост российского рынка акций и укрепление курса рубля продолжатся на фоне ослабления напряженности в Украине. Что касается санкций против России, Bloomberg опубликовал статью, в которой, ссылаясь на официальных представителей США, говорится о том, что, хотя санкции за предполагаемое вмешательство России в выборы в США и кибератаки против SolarWinds остаются на повестке, Байден все же склоняется к персональным санкциям против конкретных госчиновников. Учитывая, что доходности снижаются, а курс доллара ослаб, сегодня новостной фон благоприятен для рынков EM, и мы ожидаем ралли на российском рынке акций по всем классам активов", - отмечает аналитик банка Джон Волш.

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