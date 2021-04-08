"Финам" рекомендует покупать "префы" Транснефти с прогнозной ценой 175535 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать привилегированные акции "Транснефти" с прогнозной ценой 175535 рублей за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,2% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Акции "Транснефти" с начала 2019 года выглядели слабее индекса Мосбиржи, а также российского индекса нефти и газа. Это в первую очередь связано со стагнацией объемов транспортировки нефти, которая перешла к падению в 2020 году из-за пандемии. При этом нефтяные компании смогли выиграть от соглашения ОПЕК+, так как оно привело к росту цен на нефть, но "Транснефть" не получает выгоды от роста цен на нефть. Сейчас ситуация нормализуется: цены на нефть приостановили свой рост, а ОПЕК+ с мая начнет наращивать добычу. На наш взгляд, эти факторы помогут "префам" "Транснефти" выглядеть лучше рынка в ближайшие несколько месяцев", - пишет эксперт инвесткомпании Сергей Кауфман.

Аналитик также отмечает следующие позитивные факторы для покупки бумаги:

- Компания по требованию Минфина выплачивает около 50% нормализованной чистой прибыли по МСФО. К 2023 году ожидается рост дивидендной доходности до 9,8%;

- В 2020 году правительство постановило, что тарифы "Транснефти" будут расти по формуле "прогнозная инфляция минус 0,1%", что защищает бизнес компании от инфляции.

Обращает Внимание Кауфман и на возможные факторы риска покупки акций:

- Ограничение добычи в рамках сделки ОПЕК+ может затянуться на неопределенный срок из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления спроса на нефть;

- Переход от нефти к возобновляемым источникам энергии может ускориться в долгосрочной перспективе;

- В 2019 году в трубопровод "Дружба" попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики. По итогам года "Транснефть" зарезервировала около 23 млрд руб. для выплаты компенсаций за поставку данной нефти. Повторение подобных историй является основным операционным риском компании.

"Транснефть" - естественная монополия в области транспортировки нефти и нефтепродуктов в России. На данный момент является крупнейшим в мире оператором нефтепроводов.

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