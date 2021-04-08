BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 250 руб

BCS Express 8 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 250 руб. за штуку". Цена входа: 225,7 руб., целевая доходность: 10,7%; стоп-лосс: 205-210 руб., горизонт инвестирования: 5 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик BCS Express Игорь Галактионов отмечает следующие факторы в пользу инвестидеи:

- Высокие цены на газ: холодная зима в Европе поддержала высокий спрос на газ в I кв. 2021г. По оценке Gas Infrastructure Europe (GIE), по итогам зимнего сезона 2020/2021 подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе оказались загружены всего на 29% - рекордно низкий уровень. Восполнение запасов газа в ПХГ и замещение угольной генерации на газовую для снижения выбросов СО2 поддержат высокие цены до конца II квартала. Высока вероятность, что при сохранении высоких цен консенсус-прогноз по прибыли Газпрома в 2021г будет повышен, что выступит катализатором переоценки акций.

- Увеличение payout ratio: согласно дивидендной политике "Газпрома", коэффициент выплат (payout ratio) по итогам 2021г вырастет с 40% до 50% от скорректированной прибыли МСФО. В совокупности с сильными результатами, за счет высоких цен на газ, это, по мнению Галактионова, может обеспечить щедрые дивиденды по итогам 2021г. Такие перспективы будут поддерживать интерес к акциям компании. Катализатором может выступит рекомендация по дивидендам за 2020г, если она подтвердит приверженность компании дивидендной политике.

- Низкие мультипликаторы: за счет падения результатов в 2020г мультипликаторы по результатам последних 12 месяцев (LTM) оказались достаточно высокими. При этом форвардные значения ниже средних отраслевых уровней. Причиной недооценки может быть геополитический дисконт, полагает эксперт инвесткомпании. Как показывает история, по мере смягчения внешнеполитической напряженности этот дисконт сокращается, и недооцененные акции демонстрируют опережающую динамику.

Также аналитик BCS Express указывает и на вероятные риски:

- Пересмотр дивидендной политики.

- Обострение геополитических рисков и их затяжной характер.

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