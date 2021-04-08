Котировки акций Сбербанка обладают потенциалом роста к 351 руб. - ПСБ

Котировки акций Сбербанка обладают потенциалом роста к уровню 351 рубль за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Сбербанк продолжает демонстрировать устойчивый рост прибыли в 2021 году. Основной фактор роста прибыли - умеренные темпы роста резервов, которые активно создавались в кризис прошлого года, а также рост процентных активов. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка, котировки которых имеют потенциал роста к нашему целевому уровню в 351 рубль за штуку", - указывают эксперты ПСБ.

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