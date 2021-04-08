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08 апреля 2021 года 10:40
Идея дня: при текущих рисках акции JBS наиболее привлекательны среди мировых мясопереработчиков - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции бразильской компании JBS наиболее привлекательны среди мировых мясопереработчиков при растущих ценах на сырье, приводящих к росту стоимости конечной продукции, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Растущие цены на сырье приводят к удорожанию конечных продуктов. Более высокая стоимость энергоносителей повышает расходы по производству азотных удобрений. Это вносит вклад в рост цен на зерновые, что, в свою очередь, увеличивает стоимость продукции животноводства. Гонконгская WH Group (0288 HK), бразильская JBS и Tyson Foods являются крупнейшими мировыми мясопереработчиками. Смогут ли они переложить на потребителей рост своих затрат? Принимая во внимание этот риск, а также резкий рост цены акций, мы исключили Tyson Foods из нашего топ-10 акций США. Для квалифицированных инвесторов JBS может быть более привлекательной альтернативой, учитывая его вертикальную интеграцию в животноводство", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-КОМПАНИИ-JBS-ИНВЕСТИДЕЯ
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08 апреля 2021 года 10:52
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.08 апреля 2021 года 09:34
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.08 апреля 2021 года 09:32
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.08 апреля 2021 года 09:22
Возможно возвращение курса рубля в диапазон 75-76 руб./$1 в ближайшие дни, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Ослабление рубля пытаются объяснить влиянием геополитических факторов, однако это не подтверждается, поскольку в среду в равной степени к доллару падали все... читать дальше
.08 апреля 2021 года 09:11
Укрепление курса рубля к доллару ниже уровня 76 руб./$1 маловероятно в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Пара доллар/рубль в среду дважды тестировала сопротивление 78 руб./$1, но попытки были не агрессивные, и пара быстро откатывала от уровня. Кроме... читать дальше
.08 апреля 2021 года 09:02
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.08 апреля 2021 года 08:42
Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков
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