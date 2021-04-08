Утренние прогнозы: на рынке акций в четверг продолжится рост, индекс Мосбиржи закрепится выше 3500 п.

По мнению аналитиков, в четверг с утра все говорит в пользу того, что начатый в среду отскок на рынке акций получит продолжение. Индекс Мосбиржи, скорее всего, закрепится выше 3500 п.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Несмотря на некоторое снижение цен на нефть в четверг утром, ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что поспособствует закреплению рынка выше уровня 3500 пунктов по индексу Мосбиржи. В дальнейшем наш рынок может быть поддержан улучшением внешней конъюнктуры, что приведет к продолжению восстановления индекса Мосбиржи и его подъему к середине диапазона 3500-3600 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Все говорит в пользу того, что начатый вчера отскок на рынке акций сегодня не только получит продолжение, но и усилится. Рекомендуем обратить внимание на Сбер. Вчера банк выпустил очень сильную отчетность: чистая прибыль в марте выросла в годовом исчислении аж на 66%, прибыль за первый квартал возросла на 29%. У Сбера есть все причины двинуться в сторону исторических максимумов и психологически важной отметки 300 руб. Вот только стоит помнить, что эта бумага первой и наиболее негативно реагирует на политические и санкционные риски, а также девальвацию рубля. По-прежнему позитивно смотрим на бумаги черных металлургов".

BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи текущий взгляд в основном нейтральный. Среднесрочная восходящая формация актуальна до тех пор, пока котировки находятся выше 3430-3440 пунктов. Следующим целевым ориентиром и в то же время уровнем сопротивления выступает предыдущий максимум в районе 3600-3620 пунктов. Возможно сохранение интереса на рынке к акциям экспортеров. В среду мы вновь видели опережающую динамику среди металлургов. Причем утренний провал "НЛМК", "Северстали" и "ММК" на новостях о возможных налогах на сверхдоходы для черной металлургии был достаточно быстро выкуплен за счет крайне благоприятной рыночной конъюнктуры для этих компаний. Среди "сырьевых фишек" среднесрочно могут быть интересны "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть". По-прежнему сохраняется недооценка в акциях "РУСАЛа".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3490-3510 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3480, 3460 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3520, 3540 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Смешанный внешний фон пока не способствует его направленному движению".