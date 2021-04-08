08 апреля 2021 года 09:52
Утренние прогнозы: на рынке акций в четверг продолжится рост, индекс Мосбиржи закрепится выше 3500 п.
По мнению аналитиков, в четверг с утра все говорит в пользу того, что начатый в среду отскок на рынке акций получит продолжение. Индекс Мосбиржи, скорее всего, закрепится выше 3500 п.
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Несмотря на некоторое снижение цен на нефть в четверг утром, ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что поспособствует закреплению рынка выше уровня 3500 пунктов по индексу Мосбиржи. В дальнейшем наш рынок может быть поддержан улучшением внешней конъюнктуры, что приведет к продолжению восстановления индекса Мосбиржи и его подъему к середине диапазона 3500-3600 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Все говорит в пользу того, что начатый вчера отскок на рынке акций сегодня не только получит продолжение, но и усилится. Рекомендуем обратить внимание на Сбер. Вчера банк выпустил очень сильную отчетность: чистая прибыль в марте выросла в годовом исчислении аж на 66%, прибыль за первый квартал возросла на 29%. У Сбера есть все причины двинуться в сторону исторических максимумов и психологически важной отметки 300 руб. Вот только стоит помнить, что эта бумага первой и наиболее негативно реагирует на политические и санкционные риски, а также девальвацию рубля. По-прежнему позитивно смотрим на бумаги черных металлургов".
BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи текущий взгляд в основном нейтральный. Среднесрочная восходящая формация актуальна до тех пор, пока котировки находятся выше 3430-3440 пунктов. Следующим целевым ориентиром и в то же время уровнем сопротивления выступает предыдущий максимум в районе 3600-3620 пунктов. Возможно сохранение интереса на рынке к акциям экспортеров. В среду мы вновь видели опережающую динамику среди металлургов. Причем утренний провал "НЛМК", "Северстали" и "ММК" на новостях о возможных налогах на сверхдоходы для черной металлургии был достаточно быстро выкуплен за счет крайне благоприятной рыночной конъюнктуры для этих компаний. Среди "сырьевых фишек" среднесрочно могут быть интересны "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть". По-прежнему сохраняется недооценка в акциях "РУСАЛа".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3490-3510 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3480, 3460 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3520, 3540 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Смешанный внешний фон пока не способствует его направленному движению".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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08 апреля 2021 года 10:52
Котировки акций Сбербанка обладают потенциалом роста к уровню 351 рубль за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
"Сбербанк продолжает демонстрировать устойчивый рост прибыли в 2021 году. Основной фактор роста прибыли - умеренные темпы роста резервов, которые активно создавались в кризис... читать дальше
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08 апреля 2021 года 10:40
Акции бразильской компании JBS наиболее привлекательны среди мировых мясопереработчиков при растущих ценах на сырье, приводящих к росту стоимости конечной продукции, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".
"Растущие цены на сырье приводят к удорожанию конечных продуктов. Более высокая... читать дальше
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08 апреля 2021 года 10:13
Рубль, скорее всего, проведет торговую сессию в четверг вблизи уровня 77 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
"Даже если американская валюта глобально ослабнет, в четверг рубль будет торговаться около 77 руб./$1, так как геополитическая обстановка остается напряженной. В центре... читать дальше
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08 апреля 2021 года 10:04
Рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 77,0-78,5 руб./$1 и на уровне 91,0-92,5 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Российская валюта начала торговую сессию со значительного ослабления позиций к доллару и... читать дальше
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08 апреля 2021 года 09:58
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные события и новости от центробанков:
- АФК "Система" представит в четверг отчетность за 2020 год;
- Ожидаются телефонные конференции Mail.ru Group и AliExpress... читать дальше
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08 апреля 2021 года 09:52
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в четверг - рынок откроется ростом на 1%, сообщается в комментарии инвесткомпании.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется... читать дальше
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08 апреля 2021 года 09:41
Старт торгов по индексу Мосбиржи пройдет в четверг, скорее всего, в диапазоне 3490-3510 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3490-3510 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
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08 апреля 2021 года 09:34
Москва. 8 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом некоторую поддержку рынку могут оказать локально снизившиеся геополитические риски, полагают эксперты. читать дальше
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08 апреля 2021 года 09:33
Американские фондовые индексы не продемонстрировали существенных изменений по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств АТР в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются. читать дальше
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08 апреля 2021 года 09:32
Индекс Мосбиржи может подняться в середину диапазона 3500-3600 пунктов на торгах в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.
"Несмотря на некоторое снижение цен на нефть в четверг утром, ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что поспособствует закреплению... читать дальше
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08 апреля 2021 года 09:22
Возможно возвращение курса рубля в диапазон 75-76 руб./$1 в ближайшие дни, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"Ослабление рубля пытаются объяснить влиянием геополитических факторов, однако это не подтверждается, поскольку в среду в равной степени к доллару падали все... читать дальше
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08 апреля 2021 года 09:11
Укрепление курса рубля к доллару ниже уровня 76 руб./$1 маловероятно в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".
"Пара доллар/рубль в среду дважды тестировала сопротивление 78 руб./$1, но попытки были не агрессивные, и пара быстро откатывала от уровня. Кроме... читать дальше
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08 апреля 2021 года 09:02
Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в четверг на смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"По индексу Мосбиржи текущий взгляд в основном нейтральный. Среднесрочная восходящая формация актуальна до тех пор, пока котировки находятся выше... читать дальше
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08 апреля 2021 года 08:42
Москва. 8 апреля. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в четверг утром незначительные после их заметного падения накануне, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. читать дальше
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07 апреля 2021 года 19:37
Москва. 7 апреля. Доллар и евро растеряли рост первой половины дня и немного дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль несколько укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх на ослаблении опасений относительно дальнейшего ухудшения геополитической обстановки вокруг России. читать дальше
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