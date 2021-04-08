Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 3550 пунктов в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться в середину диапазона 3500-3600 пунктов на торгах в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Несмотря на некоторое снижение цен на нефть в четверг утром, ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что поспособствует закреплению рынка выше уровня 3500 пунктов по индексу Мосбиржи. В дальнейшем наш рынок может быть поддержан улучшением внешней конъюнктуры, что приведет к продолжению восстановления индекса Мосбиржи и его подъему к середине диапазона 3500-3600 пунктов", - пишет Зварич в комментарии ПСБ.

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