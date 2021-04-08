Возможно возвращение рубля в диапазон 75-76 руб./$1 в ближайшие дни - "Фридом Финанс"

Возможно возвращение курса рубля в диапазон 75-76 руб./$1 в ближайшие дни, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Ослабление рубля пытаются объяснить влиянием геополитических факторов, однако это не подтверждается, поскольку в среду в равной степени к доллару падали все основные валюты СНГ. Скачок курса спровоцирован главным образом технической картиной и сокращением доли нерезидентов в ОФЗ. Спрос на эти бумаги на аукционах со стороны локальных игроков по-прежнему высокий ввиду разницы в доходности и ставке фондирования на покупку облигаций. Игроки не верят в радикальное ужесточение политики ЦБ и ослабление рубля. Мы ожидаем, что пара USD/RUB в ближайшие дни вернется в диапазон 75-76 руб./$1", - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко.

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