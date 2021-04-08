Укрепление рубля ниже 76 руб./$1 маловероятно в ближайшее время - "Алор Брокер"

Укрепление курса рубля к доллару ниже уровня 76 руб./$1 маловероятно в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Пара доллар/рубль в среду дважды тестировала сопротивление 78 руб./$1, но попытки были не агрессивные, и пара быстро откатывала от уровня. Кроме политики на рубль давило усиление распродаж ОФЗ, цены которых ушли в район конца марта прошлого года. В четверг на утренних торгах рубль потихоньку укрепляется, скорее всего, продолжит это делать и дальше. Но рассчитывать на уход пары под поддержку 76 руб./$1 пока не приходится", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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