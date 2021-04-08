Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в четверг - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в четверг на смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи текущий взгляд в основном нейтральный. Среднесрочная восходящая формация актуальна до тех пор, пока котировки находятся выше 3430-3440 пунктов. Следующим целевым ориентиром и в то же время уровнем сопротивления выступает предыдущий максимум в районе 3600-3620 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин отмечает, то возможно сохранение интереса на рынке к акциям экспортеров. "В среду мы вновь видели опережающую динамику среди металлургов. Причем утренний провал "НЛМК", "Северстали" и "ММК" на новостях о возможных налогах на сверхдоходы для черной металлургии был достаточно быстро выкуплен за счет крайне благоприятной рыночной конъюнктуры для этих компаний. Среди "сырьевых фишек" среднесрочно могут быть интересны "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть". По-прежнему сохраняется недооценка в акциях "РУСАЛа", - пишет эксперт.

Карпунин также обращает внимание, что геополитические риски еще не реализовались и, возможно, не реализуются вовсе, но в российские акции уже заложили негативные факторы. Это обеспечивает дисконт, который на длинной дистанции позволяет рассчитывать на избыточную доходность при нормализации внешнего фона.

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