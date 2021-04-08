Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 8 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом некоторую поддержку рынку могут оказать локально снизившиеся геополитические риски, полагают эксперты.

Некоторому снижению геополитических рисков способствовали заявления секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией, при этом конкретные меры будут приняты в зависимости от ее развития.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали существенных изменений по итогам вялых торгов в среду, однако S&P 500 достиг очередного рекордного максимума. Инвесторы слабо отреагировали на протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта, который был в среду обнародован Федеральной резервной системой США. Протокол показал, что, несмотря на улучшение ситуации в экономике и на рынке труда США, руководители ФРС ожидают, что потребуется "некоторое время", прежде чем регулятор сможет начать сворачивание программы выкупа активов или поднять базовую процентную ставку с текущего уровня. Представители американского ЦБ также отмечают, что инфляция, вероятно, ускорится в ближайшие несколько месяцев, но, по их мнению, она будет оставаться вблизи 2%-ного целевого показателя Федрезерва в долгосрочной перспективе.

Председатель Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан считает, что время для сворачивания мер поддержки экономики, реализуемых ФРС, еще не пришло. Однако, когда станет ясно, что пандемия коронавируса идет на спад и экономические показатели близки к целям Федрезерва, будет важно сокращать стимулы, чтобы содействовать дальнейшему восстановлению экономики, заявил он в интервью The Wall Street Journal.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам дня всего на 0,04%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:07 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi находится практически на уровне предыдущего дня. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:04 МСК прибавил 0,8% и приблизился к максимальной отметке за четырнадцать месяцев.

В свою очередь цены на нефть в четверг утром снижаются после того, как данные Минэнерго США показали значительное увеличение запасов бензина на прошлой неделе. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $62,64 за баррель, что на 0,82% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,7% - до $63,16 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,25 за баррель, что на 0,87% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов выросла на 0,7% - до $59,77 за баррель.

Министерство энергетики США в среду сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,52 млн баррелей. Однако запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей - больше чем ожидали аналитики, пишет S&P Global Platts. Кроме того, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в некоторых крупных странах продолжает вызывать обеспокоенность инвесторов. Помимо этого, существуют опасения из-за ситуации вокруг вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) рекомендовала не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за выявленных случаев тромбоза после вакцинации, а Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) пришло к выводу, что риск возникновения тромбов нужно включить в список редких побочных эффектов этой вакцины.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 2,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,011 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,541 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 апреля снизился на 0,23% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,21%, опустившись до 716,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Роснефть-07" (-1,16%), "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,83%) и "ГТЛК-001Р-09" (-0,82%), а в лидерах роста - облигации "МТС-001P-03" (+0,52%), "Мегафон БО-001Р-05" (+0,49%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 16,93% инвестиционных выпуска облигаций серии ИОС_PRT_SBERAGE9-5Y-001Р-410R номинальным объемом 2 млрд рублей на 338,685 млн рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

Кроме того, Сбербанк России 8 апреля с 14:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-SBER26 номинальным объемом 30 млрд рублей. Как сообщалось ранее, с 10:00 МСК 6 апреля до 15:00 МСК 8 апреля банк собирает заявки инвесторов на облигации серии 001Р-SBER24 со сроком обращения 2,5 года и объемом от 15 млрд рублей (номинальный объем выпуска 50 млрд рублей), а кроме того, с 10:00 МСК 7 апреля до 15:00 МСК 8 апреля открыта книга заявок на 5-летние бонды серии 001Р-SBER25 индикативным объемом от 15 млрд рублей (номинальный объем - 40 млрд рублей). Ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001Р-SBER24 - около 6,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,76% годовых, ориентир ставки 1-го купона серии 001Р-SBER25 около 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,54% годовых. Техразмещение облигаций серии 001Р-SBER24 предварительно запланировано на 9 апреля, серий 001Р-SBER25 и 001Р-SBER26 - на 15 апреля. Таким образом, по итогам сбора заявок банк может разместить бонды на общую сумму до 120 млрд рублей.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 20% номинальной стоимости гасятся в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов, еще 40% в дату выплаты 8-го купона. Купоны полугодовые. Сбор заявок проходил 6 апреля. Техразмещение запланировано на 12 апреля.

ООО "Лизинговая компания Простые решения" ("ПР-Лизинг") с 14:00 МСК 7 апреля до 14:00 МСК 14 апреля проводит сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. Доразмещение на бирже запланировано на 16 апреля. Цена размещения определяется по итогам формирования книги заявок. Дата погашения выпуска - 10 августа 2029 года. Компания полностью разместила основной выпуск облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей в октябре 2020 года. Бумаги размещались по открытой подписке на срок около 9 лет. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 10% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 48-го, 66-го, 84-го и 102-го купонов.

Альфа-банк с 11:00 МСК 9 апреля до 16:00 МСК 14 апреля проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-11. Ориентир ставки 1-го купона - 6,6-6,8% годовых, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,71-6,92% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года. Объем выпуска будет объявлен по итогам сбора заявок. Техразмещение выпуска запланировано на 16 апреля.

ООО "ФЭС-Агро" с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 10,75-11,25% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 11,19-11,73% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 50% выпуска гасится в дату выплаты 11-го купона. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Компания разместила 2-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей в апреле 2019 года. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установило ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 6% годовых. Данный выпуск объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года был размещен в октябре 2019 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-7-го купонов плавающая, она пересматривается каждые полгода и рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 1,5 процентного пункта. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11,34% от номинала гасятся каждые полгода с 1-го по 6-й купон, в дату выплаты 7-го купона будет выплачено 31,96% от номинала.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серии БО-43 в размере 7% годовых. Эмитент в мае 2016 года разместил 10-летние облигации объемом 1,6 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8,65% годовых, по бондам 26 апреля предстоит оферта.

Совкомбанк принял решение выставить оферту по согласованию с владельцами облигаций по облигациям серии FIZL2. Облигации серии FIZL2 будут приобретаться по цене 100,5% от номинала в количестве не более 5 млн штук. Выпуск 3-летних облигации серии FIZL2 объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых.

Владельцы облигаций АО "Роснано" серии БО-П01 вправе требовать досрочного погашения принадлежавших им облигаций. Основание, повлекшее возникновение права требования досрочного погашения, - нарушение "Роснано" ковенант, а именно "снижение показателя "средний коэффициент ликвидности" ниже значения 1,2 по итогам трех завершенных отчетных периодов, каждый из которых составляет 12 месяцев, подряд (2018, 2019, 2020 финансовые годы)". 2 апреля Роснано опубликовало годовой отчет по МСФО за 2020 год. Досрочное погашение производится по номинальной стоимости. Требования о погашении могут быть предъявлены в течение 335 дней, начиная с 7 апреля (дата раскрытия эмитентом информации о возникновении права досрочного погашения). Выпуск облигаций серии БО-П01 сроком обращения 5 лет и объемом 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2018 года со ставкой квартального купона 10,25% годовых. Ставки 2-20-го купонов определяются как сумма ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день до начала купонного периода и 2,5%. Ставка текущего купона - 7% годовых.