S&P 500 достиг очередного рекорда

Американские фондовые индексы не продемонстрировали существенных изменений по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств АТР в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали существенных изменений по итогам вялых торгов в среду, однако S&P 500 достиг очередного рекордного максимума.

Инвесторы слабо отреагировали на протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта, который был в среду обнародован Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Протокол показал, что, несмотря на улучшение ситуации в экономике и на рынке труда США, руководители ФРС ожидают, что потребуется "некоторое время" прежде чем регулятор сможет начать сворачивание программы выкупа активов или поднять базовую процентную ставку с текущего уровня.

Представители американского ЦБ также отмечают, что инфляция, вероятно, ускорится в ближайшие несколько месяцев, но, по их мнению, она будет оставаться вблизи 2%-ного целевого показателя Федрезерва в долгосрочной перспективе.

"В протоколе не было ничего такого удивительного", - говорит старший рыночный экономист J.P. Morgan Private Bank Стефани Рот.

По итогам мартовского заседания ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а также пообещала ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан считает, что время для сворачивания мер поддержки экономики, реализуемых ФРС, еще не пришло. Однако когда станет ясно, что пандемия коронавируса идет на спад и экономические показатели близки к целям Федрезерва, будет важно сокращать стимулы, чтобы содействовать дальнейшему восстановлению экономики, заявил он в интервью The Wall Street Journal.

Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале увеличился на 4,8% и составил $71,1 млрд по сравнению с пересмотренным январским показателем в $67,8 млрд, свидетельствуют опубликованные в среду данные министерства торговли страны. Это рекордный показатель за время ведения расчетов. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста отрицательного сальдо до $70,5 млрд с предварительно объявленных $68,2 млрд в январе. Респонденты MarketWatch также прогнозировали $70,5 млрд.

Главный исполнительный директор американского банка JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) Джейми Даймон призвал заложить основу для долгосрочного экономического роста США с помощью общенационального "плана Маршалла", делая отсылку к американскому плану восстановления Западной Европы после Второй мировой войны, сообщает WSJ. Однако он отметил, что такой план может потребовать повышения налогов для обеспеченных граждан.

Согласно письму акционерам банка, глава JPMorgan ожидает стабильного роста экономики США при умеренном повышении инфляции и процентных ставок благодаря высокому уровню сбережений, расширению вакцинации и перспективам принятия плана инфраструктурных расходов объемом $2,3 трлн, который был предложен американским президентом Джо Байденом. Новый прогноз Даймона значительно лучше его ожиданий год назад, когда он предупредил акционеров банка о наступлении "тяжелой рецессии" и риске падения ВВП США на 35%.

Акции Carnival Corp. (SPB: CCL) подорожали на 1,4% по итогам торгов в среду. Крупнейший в мире круизный оператор увеличил чистый убыток в первом квартале 2021 финансового года из-за отмены путешествий по всему миру, однако текущие потери от приостановки деятельности оказались меньше прогноза.

Цена бумаг Target Corp. (SPB: TGT) снизилась на 0,5%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, пообещала выделить более $2 млрд для продвижения компаний, принадлежащих темнокожим владельцам, до конца 2025 года.

Бумаги XPO Logistics (SPB: XPO) Inc. прибавили в цене около 1%. Американская транспортно-логистическая компания анонсировала более 1400 вакансий в Северной Америке, сообщив, что активно набирает персонал для удовлетворения растущего спроса.

Котировки акций Advanced Micro Devices (SPB: AMD) и Xilinx Inc. (SPB: XLNX) выросли на 0,9% и 1% соответственно. Акционеры американских чипмейкеров одобрили сделку, которая приведет к слиянию компаний, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 16,02 пункта (0,05%) и составил 33446,26 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 6,01 пункта (0,15%) - до 4079,95 пункта, установив 18-й по счету рекорд в этом году.

Nasdaq Composite опустился на 9,54 пункта (0,07%) и закрылся на отметке 13688,84 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказал протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы, который указал на то, что руководители американского ЦБ не опасаются чрезмерного усиления инфляции в США, считая риски для инфляционного прогноза "более или менее сбалансированными".

Также документ подтвердил, что Федрезерв не планирует в ближайшее время отказываться от программы выкупа активов. Участники заседания отмечали, что, "вероятно, потребуется некоторое время для достижения прогресса в движении к целям полной занятости и ценовой стабильности - и пока этот прогресс не будет достигнут, объем выкупа активов должен оставаться, по крайней мере, на текущем уровне".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:04 МСК снизился на 0,3%.

Профицит счета текущих операций Японии в феврале сократился до 2,917 трлн иен по сравнению с 3,061 трлн иен в том же месяце прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали 1,966 трлн иен, сообщает Trading Economics. Экспорт упал на 4%, в то время как импорт подскочил на 11,8%.

Между тем индекс потребительского доверия в стране в марте поднялся до 36,1 пункта по сравнению с 33,8 пункта месяцем ранее. Это самый высокий уровень за последние тринадцать месяцев.

В число лидеров падения котировок входят акции Oki Electric Industry Co. (-4%), а также представителей финансовой отрасли Chiba Bank (-3,9%), Shinsei Bank (-3,2%) и Mitsubishi UFJ Financial Group (-3,1%).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony подешевели на 2,2%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,1%, производителя чипов Advantest - на 3,2%.

Между тем капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повысилась на 1,4%, биржевого оператора Japan Exchange Group Inc. - на 1,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:07 МСК увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растет цена акций Techtronic Industries Co. (+5,5%), страховщика AIA Group (+4,7%), производителя полупроводников AAC Technologies Holdings Inc. (+3,9%), крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (+3,3%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+2,9%) и онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (+2%).

Кроме того, дорожают бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings (+2%), чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. (+2%), производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+0,2%).

При этом котировки акций нефтепроизводителя CNOOC снизились на 3%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi находится практически на уровне предыдущего дня.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. упала на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:04 МСК прибавил 0,8% и приблизился к максимальной отметке за четырнадцать месяцев.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 1,8% и на 1,3% соответственно на фоне повышения цен на железную руду.

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются после того, как данные Минэнерго США накануне показали значительное увеличение запасов бензина в стране на прошлой неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК в четверг составляет $62,81 за баррель, что на $0,35 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,42 (0,7%) - до $63,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,41 за баррель, что на $0,36 (0,6%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов выросла на $0,44 (0,7%) - до $59,77 за баррель.

Министерство энергетики США в среду сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,52 млн баррелей. Однако запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей - больше чем ожидали аналитики, пишет S&P Global Platts.

По словам старшего менеджера по сырьевым товарам Phillip Futures Автара Санду, рост запасов бензина вызывает опасения, что увеличение количества случаев COVID-19 может еще больше ухудшить перспективы спроса.

"Учитывая предположение об улучшении экономической ситуации, ожидалось снижение запасов бензина", - сказал он.

Однако некоторые аналитики считают, что увеличение запасов бензина могло быть вызвано наращиванием импорта в преддверии летнего сезона поездок в США, когда спрос на топливо обычно повышается.

Между тем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в некоторых крупных странах продолжает вызывать обеспокоенность инвесторов.

Помимо этого, существуют опасения из-за ситуации вокруг вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) рекомендовала не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за выявленных случаев тромбоза после вакцинации, а Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) пришло к выводу, что риск возникновения тромбов нужно включить в список редких побочных эффектов этой вакцины.

"Задержка вакцинации может частично снизить оптимизм рынка относительно спроса (на нефть - ИФ) в Северном полушарии в ближайшее лето", - считают аналитики ANZ.