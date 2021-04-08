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08 апреля 2021 года 08:42

Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков

Москва. 8 апреля. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в четверг утром незначительные после их заметного падения накануне, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,95-77,08 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,0025 руб./$1 (+2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 91,4 руб./EUR1 (+0,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,5 коп. к уровню закрытия 7 апреля, до 83,48 рубля.

Доллар при этом оказался на 77,05 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 93,21 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 8 апреля связаны, прежде всего, с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, которые не дают сформироваться устойчивой тенденции движения в ту или иную сторону. В среду нацвалюта смогла заметно укрепиться благодаря снижению геополитических рисков после заявлений секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией, при этом конкретные меры будут приняты в зависимости от ее развития.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $63 за баррель, что на 0,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,6 за баррель, что на 0,28% ниже уровня на закрытие рынка 7 апреля.

При этом фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в четверг утром смешанную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,34%, в то время как китайский CSI 300 прибавляет 0,15%. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,43% после незначительного повышения накануне.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали существенных изменений по итогам вялых торгов в среду, однако S&P 500 достиг очередного рекордного максимума. Инвесторы слабо отреагировали на протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта, который был в среду обнародован Федеральной резервной системой. Протокол показал, что, несмотря на улучшение ситуации в экономике и на рынке труда США, руководители ФРС ожидают, что потребуется "некоторое время" прежде чем регулятор сможет начать сворачивание программы выкупа активов или поднять базовую процентную ставку с текущего уровня. Представители американского ЦБ также отмечают, что инфляция, вероятно, ускорится в ближайшие несколько месяцев, но, по их мнению, она будет оставаться вблизи 2%-ного целевого показателя Федрезерва в долгосрочной перспективе.

Председатель Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан считает, что время для сворачивания мер поддержки экономики, реализуемых ФРС, еще не пришло. Однако, когда станет ясно, что пандемия коронавируса идет на спад и экономические показатели близки к целям Федрезерва, будет важно сокращать стимулы, чтобы содействовать дальнейшему восстановлению экономики, заявил он в интервью The Wall Street Journal.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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