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Рубль отыграл потери первой половины дня и немного растет к доллару и евро на ослаблении геополитической напряженности вокруг РФ

Москва. 7 апреля. Доллар и евро растеряли рост первой половины дня и немного дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль несколько укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх на ослаблении опасений относительно дальнейшего ухудшения геополитической обстановки вокруг России.

Курс доллара США составил 77,08 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 78 руб./$1 впервые с 5 ноября 2020 года. Евро стоил 91,64 руб./EUR1, подешевев на 10 копеек. Ранее евро торговался выше 92 руб./EUR1 впервые с 1 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,95 копейки - до 83,63 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины дня и немного повышается к доллару и евро на снижении опасений относительно геополитической напряженности вокруг России. Ранее рубль падал на угрозах военной эскалации между Россией и Украиной из-за ситуации на Донбассе и усиления группировки российских войск вблизи этих территорий, а также намерении Украины стать членом НАТО.

Игроки приступили к фиксации прибыли и закрытию коротких позиций на заявлении секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией, конкретные меры будут приняты в зависимости от ее развития.

"Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ". Так Патрушев ответил на вопрос, есть ли у России некие "красные линии", при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт на Украине.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны. "Российские Вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи границы с Украиной, Песков заявил: "Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим".

Кроме того, Песков прокомментировал возможное влияние на рубль и российскую экономику эскалации конфликта на Донбассе. "Конечно же, нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ - это фактор, который, скорее, имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. К сожалению, это обычная практика", - отметил он. Однако правительство контролирует ситуацию, сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который состоялся накануне, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. Согласно сообщению, Зеленский проинформировал генсека НАТО о "стягивании Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению".

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил журналистам, что Пентагон "внимательно, очень внимательно" следит за перемещением российских войск на границе с Украиной и хотел бы получить от российской стороны разъяснения по этому поводу. Он повторил: "Мы поддерживаем Украину поставками как нелетальных, так и летальных средств, чтобы они могли лучше защищаться".

В центре внимания глобальных инвесторов рынка в среду - протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта, который будет обнародован Федрезервом в 21:00 МСК. Инвесторы рассчитывают получить представление о том, как руководство американского ЦБ оценивает перспективы инфляции и темпы экономического восстановления.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан считает, что время для сворачивания мер поддержки экономики, реализуемых ФРС, еще не пришло. Однако, когда станет ясно, что пандемия коронавируса идет на спад и экономические показатели близки к целям Федрезерва, будет важно сокращать стимулы, чтобы содействовать дальнейшему восстановлению экономики, заявил он в интервью The Wall Street Journal.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам мартовского заседания, а также пообещала ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.

Между тем, как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе "Биржевого форума", организованного "Московской биржей", затягивание выхода из мягкой денежно-кредитной и бюджетной политики может привести к тому, что будет сложнее нормализовать ДКП. "Затягивание выхода из мягкости денежно-кредитной и бюджетной политики, что мы видим во многих странах, ни к чему хорошему не приведет. Потому что потом все равно нужно будет выходить. Чем дальше ты затягиваешь эту тему, тем потом будет сложнее выход", - сказал он.

Накануне глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов сообщил, что на апрельском заседании совета директоров 23 апреля ЦБ РФ планирует рассмотреть три варианта ключевой ставки на новый период. Оставить ставку как есть, повысить ее на 0,25% или на 0,5%, и по словам Тремасова, эти же варианты рассматривались на мартовском заседании. Он отметил, что "учетом той информации, что мы имеем на текущий момент", в апреле будут рассматриваться такие же.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, к середине недели внешний фон остается умеренно позитивным, так как оптимистичные ожидания относительно перспектив американской экономики, подогреваемые заявлениями министра финансов Джанет Йеллен о восстановлении рынка труда и президента Джо Байдена об обеспечении вакцинами взрослого населения страны уже в апреле, улучшают и ожидания глобального экономического роста.

"При этом рубль последние дни чувствует себя хуже других валют развивающихся стран. Геополитический фон, эскалация конфликта в восточной Украине и проверка боеготовности от Минобороны РФ только усиливают опасения относительно жестких антироссийских санкций. Мы все еще не закладываем жестких мер в виде ограничений на госдолг в базовый сценарий, но вряд ли эта ситуация разрешится в ближайшее время, она продолжит давить на курс и не позволит рублю вернуться к фундаментально обоснованным 74-75 руб./$1. При этом уровень в 78-78,5 руб./$1 пока остается верхней границей для курса в отсутствие военной эскалации или новостей о санкциях на госдолг", - говорит Кадулин.

"На рубль продолжают давить внешнеполитические риски, связанные с ухудшением ситуации на Востоке Украины. Однако реакцию рубля можно назвать достаточно сдержанной. Еще до недавнего ослабления рубль считался сильно недооцененным, и во многом его курс учитывал потенциальные новые рестрикции", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 1,66% - до $61,7 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,89% - до $58,21 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта повышались в цене.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,52 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,45 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 апреля, сократились на 2,62 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 4,6 млн баррелей, дистиллятов - на 2,8 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 8 апреля на 1,3928 рубля, до 77,773 руб./$1, и поднял курс евро на 2,15 рубля, до 92,3321 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 1,0451 рубля по отношению к среде и составил 77,6738 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 76,09 копейки и составил 77,5651 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 942,129 млн, из которых $925,561 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 16,568 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 2,0181 рубля, до 92,2364 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 1,4614 рубля и составил 92,228 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR759,974 млн, из которых EUR217,38 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR542,594 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,54% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц также уменьшилась на 1 б.п. - до 4,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 5,33% и 5,42% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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