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07 апреля 2021 года 19:30

Рынок акций РФ в среду подрос благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности

Москва. 7 апреля. Рынок акций РФ в среду смог подрасти благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности вокруг Украины после заявлений секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, что сократило санкционные риски; индекс МосБиржи закрепился выше 3500 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3500,34 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1429,51 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,5%.

Доллар к вечеру просел до 77,15 рубля (-0,12 рубля, днем курс взлетал выше 78 руб./$1), доходность 10-летних UST снизилась до 1,64% годовых (-1%).

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил журналистам, что Пентагон "внимательно, очень внимательно" следит за перемещением российских войск на границе с Украиной и хотел бы получить от российской стороны разъяснения по этому поводу. "Мы продолжаем выступать (. . .) за территориальную целостность и суверенитет Украины, продолжаем призывать Россию не допускать провокаций и не нагнетать напряженность", - заявил представитель американского Минобороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны.

В свою очередь, в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией, конкретные меры будут приняты в зависимости от ее развития.

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,2%), "Московской биржи" (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,5% "префы").

Сбербанк (MOEX: SBER) в марте получил 103,26 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 62,11 млрд руб. годом ранее и 92,57 млрд руб. в феврале, сообщил банк. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом квартале составила 282,52 млрд руб. против 218,65 млрд руб. годом ранее.

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-3,5%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") в рамках новой стратегии до 2023 года прогнозирует среднегодовой рост чистой прибыли более чем на 20%, ждет ее в 2023 году на уровне 75 млрд рублей ($1 млрд), следует из презентации группы. Бизнесмен Олег Тиньков намерен еще долгое время оставаться крупнейшим акционером TCS Group.

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Иван Малина, российский рынок акций в среду смог немного укрепиться, среди лидеров роста оказались акции "Норникеля".

Акции "Норникеля" выросли после новости о том, что работы по откачке воды из рудников "Октябрьский" и "Таймырский" идут по графику. Рынок уже учитывает в цене снижение планов по добыче металлов в 2021 году. Поэтому новости о проведении работ в соответствии с ранее объявленным графиком являются позитивными для акций компании, так как снижают опасения инвесторов о задержке. По плану, восстановление добычи на руднике "Октябрьский" намечено на май, на руднике "Таймырский" - на июнь, напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль почти не реагирует на сигналы с мировых рынков, оставаясь под негативным воздействием геополитического фактора. Глобальные площадки и котировки нефти после высокой волатильности вторника уменьшили в среду амплитуду разнонаправленных движений. Поддержку рисковым активам оказывает начавшееся в понедельник снижение доходностей гособлигаций США, что уменьшило угрозу всплеска инфляции и более раннего ужесточения монетарной политики ФРС. Нефть после попыток отскока вновь попала под давление продаж.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи нашел в себе силы подняться выше 3500 пунктов. Основной темой для сдержанности покупателей остается напряженная ситуация на востоке Украины, с чем связаны заявления обеспокоенности в Вашингтоне. Соответственно, рынок не забывает о возможности очередных антироссийских рестрикций. Впрочем, главными угрозами все же являются действия против российского госдолга или вероятное отключение РФ от SWIFT.

Сбербанк в очередной раз удивил отчетом - в марте была получена рекордная прибыль по РСБУ в размере 103,3 млрд рублей. На результаты существенно повлияло снижение объема средств, направляемых на резервы.

Накануне МВФ повысил оценку роста мирового ВВП до 6,0% с декабрьской оценки 5,5%. Для России рост может составить 3,8% вместо прежних 3,0%, что, кстати, вернет экономику РФ на докризисный уровень. Однако в долгосрочном плане повышаются риски возвращения полномасштабного экспорта Ирана. В Вене прошли переговоры с участием США и представителей Ирана, которые стороны описали в терминах первых успешных шагов. Впрочем, даже если состоится полное возвращение иранского экспорта, то вряд ли оно случится в ближайшие месяцы. Статистика показала недельный рост запасов бензина и сокращение резервов нефти в США. Подобный дисбаланс был ожидаем на фоне восстановления работы НПЗ в Техасе после февральского арктического шторма.

Глава JPMorgan Джеми Даймон в ежегодном письме акционерам отметил позитивные ожидания по росту американской экономики. Он также подчеркнул, что текущие оценки акций могут казаться высокими, но в перспективе многолетнего расцвета американской экономики их покупка все еще имеет смысл. Российский рынок акций почти не ощущает угроз новых западных санкций, весь удар на себя взял рубль, считает Кочетков.

По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, нефть проседает на опасениях роста третьей волны пандемии в мире, несмотря на оптимистичные прогнозы по спросу в 2021 году от МВФ и Международного энергетического агентства. Также по этой причине отмечается слабый спрос инвесторов на активы развивающихся рынков. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи останется в рамках 3470-3530 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1380-1440 пунктов.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,04-0,3% после того, как днем ранее Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала введение минимального глобального корпоративного налога, сообщает The Wall Street Journal. Эта мера позволит избежать роста преимуществ иностранных компаний в случае повышения корпоративного налога в США и налоговой нагрузки на прибыль американских компаний за рубежом, отмечает газета.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,9%, DAX просел на 0,2%), проседают индикаторы в США (индекс S&P 500 теряет менее 0,1%, Nasdaq и Dow просели на 0,2%).

По данным Минторга США, дефицит внешнеторгового баланса США в феврале составил $71,1 млрд по сравнению с пересмотренным январским показателем в $67,8 млрд. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста отрицательного сальдо до $70,5 млрд с предварительно объявленных $68,2 млрд в январе. Респонденты MarketWatch также прогнозировали $70,5 млрд.

Нефть к вечеру вновь просела после роста на фоне прогнозов улучшения ситуации в мировой экономике и повышения спроса на энергоносители; цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $1,6 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $61,74 за баррель (-1,6% и +1% во вторник), майская цена WTI - $58,27 за баррель (-1,8% и +1,2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,52 млн баррелей (ожидалось снижение на 2 млн), запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,6 млн), резервы дистиллятов увеличились на 1,45 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-13,3%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-4,3%), "префы" "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-4,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+16,2%), ПАО "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+11,5% и +21,7% "префы"), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+9,5%), акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+8,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4%).

Совет директоров ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) (+0,4%) одобрил сделки по привлечению финансирования в Альфа-банке и Сбербанке на общую сумму до $400 млн, сообщила компания. Условия нового кредитного соглашения "Распадской" со Сбербанком предполагают сохранение контроля над компанией основными акционерами Evraz (50%+1 акция).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,5 млрд рублей (из них 18,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,3 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 7,7 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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