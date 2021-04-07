Цена золота может достичь $2000 за унцию в 2021г - Saxo Bank

Цена золота может достичь $2000 за тройскую унцию в текущем году, в то время как серебро может достичь $33 за тройскую унцию, отмечается в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена.

"Драгоценные металлы, наиболее чувствительные к изменениям ставки и курса доллара, в I квартале 2021г оказались проблемными, поскольку и золото, и серебро изо всех сил пытались найти защиту от повышения доходности облигаций США, а вместе с тем и от укрепления доллара, - пишет Хансен. - Повышение доходности как таковое не является серьезным препятствием, если оно обусловлено растущими инфляционными ожиданиями. В первом квартале этого не произошло, поскольку рост реальной доходности составил половину от скачка номинальной доходности до 1,5%".

Заглядывая во второй квартал, эксперт банка надеется на восстановление, так как ожидается, что инфляция начнет расти больше, чем прогнозирует рынок. По его мнению, это будет медленное развитие, которое ускорится только тогда, когда импульс достигнет положительных темпов, достаточно сильных, чтобы вынудить хедж-фонды, которые сократили свои позиции до почти двухлетнего минимума, вернуться на рынок.

"Мы придерживаемся мнения, что в этом году цена на золото может достичь $2000 за унцию, в то время как серебро может достичь еще более высокой отметки - до $33 за унцию. Это связано с дополнительным попутным ветром со стороны востребованного промышленного сектора, который снизил соотношение золота и серебра до 60", - прогнозирует Хансен.

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