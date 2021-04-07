Цены евробондов РФ в среду умеренно снизились на фоне сохраняющихся геополитических рисков

Москва. 7 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно снизились на фоне сохраняющихся геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 11 базисных пунктов по отношению к закрытию 6 апреля и составила 115,4% от номинала, что соответствует доходности 1,985% годовых (рост на 3,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК практически не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 101,18% от номинала (их доходность также не изменилась и составила 0,04% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 3,5 пункта, до 194,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились на 39 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 126,17% от номинала (доходность выросла на 3 пункта, до 4,08% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 36 базисных пунктов - до 121,95% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 4,06% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене по отношению ко вторнику на 38 базисных пунктов - до 111,56% от номинала, что соответствует доходности 2,345% годовых (рост на 8 базисных пунктов к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 22 базисных пункта, до 108,8% от номинала (доходность выросла на 9 пунктов - до 1,2% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 56 базисных пунктов - до 118,28% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 4,105% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году - на 21 базисный пункт, до 109,2% от номинала (доходность выросла на 4 пункта, до 2,635% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации выглядели аутсайдерами среди долговых бумаг emerging markets. При относительно стабильной динамике US Treasuries, в частности, доходность десятилетних американских облигаций в среду консолидировалась у отметки 1,65% годовых, процентные ставки евробондов развивающихся стран преимущественно снижались. При этом доходности отечественных евробондов, напротив, выросли в ходе сегодняшних торгов, в частности, доходность десятилетнего выпуска с погашением в 2029 году выросла за день на 4 базисных пункта, до 3,06% годовых. Основным негативным фактором для стоимости российских активов остаются высокие геополитические риски", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.