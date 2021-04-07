"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walmart с целью $150

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. с целью $150 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,15%, стоп-приказ: $135, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Walmart Inc. - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли - имеет очень низкие издержки на привлечение клиентов и активно инвестирует в технологическое развитие бизнеса, отмечают эксперты "Финама". Скорректированная выручка компании за 2020 год выросла на 7,7%, увеличив скорректированную операционную прибыль на 10,6% (до $22,8 млрд).

"С технической точки зрения, котировки бумаги торгуются в рамках восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 19,6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $135 риск на сделку составит 0,7%", - указывают аналитики инвесткомпании.

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