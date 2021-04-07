"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 180 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 180 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: 164 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Московская биржа - крупнейший биржевой холдинг в России. Учитывая, что компания зарабатывает преимущественно на комиссии, текущая волатильность на рынке может принести дополнительный доход. Помимо этого, биржа запустила утреннею сессию, что даст дополнительный комиссионный доход для компании", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения, бумага движется в восходящем тренде. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 180 рублей. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 164 рублей риск на портфель составит 0,25%", - указывают аналитики "Финама".

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