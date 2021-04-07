Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро на усилении геополитической напряженности вокруг России

Москва. 7 апреля. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль активно снижается к бивалютной корзине на опасениях ухудшения геополитической обстановки вокруг России.

Курс доллара США составил 77,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 43,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 78 руб./$1 впервые с 5 ноября 2020 года. Евро стоил 92,37 руб./EUR1, подорожав на 63,5 копейки. При этом евро торгуется выше 92 руб./EUR1 впервые с 1 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 52,5 копейки - до 84,3 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 8 апреля на 1,3928 рубля, до 77,773 руб./$1, и поднял курс евро на 2,15 рубля, до 92,3321 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на опасениях военной эскалации между Россией и Украиной из-за ситуации на Донбассе и усиления группировки российских войск вблизи этих территорий, а также намерения Украины стать членом НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что группировка Вооруженных сил РФ у границ Украины никому не угрожает и будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным руководством страны. "Российские Вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", - заявил он в среду журналистам.

Отвечая на вопрос, как долго может находиться группировка российских войск вблизи границы с Украиной, Песков заявил: "Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим".

Кроме того, Песков прокомментировал возможное влияние на рубль и российскую экономику эскалации конфликта на Донбассе. "Конечно же, нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ - это фактор, который, скорее, имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. К сожалению, это обычная практика", - отметил он. Однако правительство контролирует ситуацию, сказал Песков.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который состоялся накануне, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. Согласно сообщению, Зеленский проинформировал генсека НАТО о "стягивании Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению".

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил журналистам, что Пентагон "внимательно, очень внимательно" следит за перемещением российских войск на границе с Украиной и хотел бы получить от российской стороны разъяснения по этому поводу. Он повторил: "Мы поддерживаем Украину поставками как нелетальных, так и летальных средств, чтобы они могли лучше защищаться".

"Российская валюта пала жертвой событий на геополитическом фронте, которые приобретают все более опасные обороты после отказа Зеленского от переговоров по Донбассу при участии Евросоюза и России, сделав акцент на скоплении российских военных вблизи украинской границы. В ситуацию вмешался Вашингтон, потребовав объяснить эти "маневры военных сил". На фоне этих событий инвесторы не только с удвоенной силой забеспокоились относительно возможных санкций в отношении госдолга, но даже узрели во вновь обострившемся конфликте угрозу военных действий. Такие риски сейчас закладываются игроками в цены, что и влечет обвал национальной валюты наряду с падением акций, которое, впрочем, выглядит гораздо скромнее в сравнении с масштабами удешевления рубля. Дальнейшее усугубление обстановки на этом фронте способно отправить доллар за пределы уровня 80 рублей, тогда как евро может взять курс на 94 рубля", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Во вторник курс пары "доллар-рубль" преодолел отметку в 77 руб./$1 и сегодня продолжает расти, обновляя пятимесячные максимумы. При этом валюты EM вчера укреплялись к доллару США, часть из них сохраняет позитив и сегодня. Причиной такого резкого ослабления российской валюты стали новости об эскалации конфликта в восточной Украине. Так, появляются сообщения о возможном наступлении украинских войск на ДНР уже в конце апреля, а Минобороны РФ заявило о начале проверки боеготовности армии. Подробности возможных санкций против России так и не были раскрыты, и текущая геополитическая ситуация вызывает опасения более жесткой реакции. Мы все еще не закладываем жестких санкций в виде ограничений на госдолг в базовый сценарий, но геополитическая напряженность в ближайшее время не позволит рублю вернуться к фундаментально обоснованным 74-75 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Затягивание выхода из мягкой денежно-кредитной и бюджетной политики может привести к тому, что будет сложнее нормализовать ДКП, между тем заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе "Биржевого форума", организованного "Московской биржей".

"Затягивание выхода из мягкости денежно-кредитной и бюджетной политики, что мы видим во многих странах, ни к чему хорошему не приведет. Потому что потом все равно нужно будет выходить. Чем дальше ты затягиваешь эту тему, тем потом будет сложнее выход", - заявил он.

Цены на нефть растут в ходе торгов в среду, трейдеры ожидают публикации отчета Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $63,35 за баррель, что на 0,97% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,84 за баррель, что на 0,86% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 апреля, на 2,62 млн баррелей. Неделей ранее запасы выросли на 3,91 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные IHS Markit (SPB: INFO), прогнозируют, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти в стране на 700 тыс. баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина выросли на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Официальный доклад о запасах будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,54% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 4,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц также уменьшилась на 1 б.п. - до 4,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 5,33% и 5,42% годовых соответственно.