"ВТБ Мои Инвестиции" сохраняет прогноз по рублю на уровне 72,5 руб./$1 к концу 2021г

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" сохраняют свой прогноз по паре USD/RUB на уровне 72,5 руб./$1 к концу 2021 года. При этом раннее повышение ключевой ставки Банка России может оказать поддержку рублю в ближайшие месяцы, говорится в аналитическом материале.

Эксперты отмечают, что в оптимистичном сценарии (при цене нефти около $70 за баррель) ожидают увидеть пару USD/RUB вблизи уровня 67 руб./$1 к концу 2021 года, а в негативном сценарии (с падением цен на нефть и санкциями) рубль может ослабнуть до 85 руб./$1.

Аналитики обращают внимание, что рост цены на нефть и жесткая риторика Банка России помогли рублю показать лучшую динамику среди валют развивающихся стран в начале текущего года, тем не менее ухудшение аппетита к риску и укрепление доллара оказали заметное давление на рубль и прочие валюты развивающихся стран в конце марта.

Корреляция между курсом рубля и прочими валютами EM гораздо выше и стабильнее, чем корреляция между курсом рубля и ценами на нефть, однако резкие движения нефтяных котировок могут приводить к краткосрочному отклонению динамики курса рубля от динамики других EM валют, отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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