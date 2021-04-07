Возможен рост котировок акций РусГидро в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможно продолжение роста котировок акций "РусГидро" в среднесрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

"Котировки акций "РусГидро" на протяжении месяца не показывали выраженной динамики и находились в узком торговом диапазоне 0,8-0,82 руб. Как правило, чем дольше длится подобная консолидация, тем сильнее пробойный импульс. В среду мы увидели подтверждение этой закономерности. Цена акций подскочила на 3,5% и достигла отметки 0,839 руб. Более того, помимо боковика последнего месяца, в рамках импульса котировкам акций "РусГидро" удалось переписать максимальное значение текущего года", - указывает аналитик инвесткомпании.

Техническая картина, по мнению Мамонтова, располагает к продолжению роста котировок, и сформированный импульс указывает на потенциальное достижение цели на уровне 0,89 руб., которая находится в середине трендового канала. Затем возможна коррекция к уровню 0,84 руб. - максимум 2020 года. После этого, полагает эксперт BCS Express, не останется весомых препятствий для среднесрочного движения в сторону 1 руб.

Планы менеджмента компании по наращиванию прибыли к 2025 году до 70 млрд рублей являются дополнительным фактором поддержки для бумаг, отмечает аналитик инвесткомпании.

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