"ВТБ Мои инвестиции" понижает прогноз курса пары евро/доллар на конец 2021г с 1,25 до 1,23 в связи с задержкой выхода из пандемии Европы и мира в целом.

"Доллар в I кв. 2021г укрепился к евро. Мы ждем продолжения этой тенденции во II кв., падения пары евро/доллар вплоть до 1,15. Мы понижаем прогноз курса пары евро/доллар на конец 2021г с 1,25 до 1,23 в связи с задержкой выхода из пандемии Европы и мира в целом. Наш прогноз на 2022г - 1,28", - отмечают аналитики "ВТБ Мои инвестиции".

На их взгляд, долгосрочная корреляция между разницей 2-летних ставок в США и Германии и курсом евро/доллар показывает, что справедливый курс евро сейчас находится в районе отметки 1,30. Масштабная переоценка справедливого курса вследствие сдвига дифференциала ставок произошла после резкого снижения ставки ФРС в марте 2020г.

"Курс евро/доллар в среднесрочном периоде может значительно отклоняться от справедливого на длительное время. В периоды снижения глобальной экономической активности доллар пользуется повышенным спросом как валюта-убежище. Экономика еврозоны способна выдерживать дорогой евро только в фазе сильного экономического роста. Текущая ситуация таковой не является. Запаздывание с развертыванием вакцин в еврозоне и сокращение мер стимулирования в Китае отрицательно сказывается на экономических перспективах стран и оказывает поддержку доллару", - отмечают аналитики "ВТБ Мои инвестиции".

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