Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3465-3525 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3465-3525 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Как отмечает аналитик инвесткомпании Александр Осин, в последние недели усилились сигналы регуляторов, ведущие к ослаблению спроса. Одной из причин этого, по его мнению, выступают постепенно растущие опасения по поводу ожидаемого ужесточения условий допуска европейских инвесторов на лондонские биржи. 4 июля 2020 года Европарламент продлил на год режим открытого доступа европейских инвесторов на лондонский рынок биржевых деривативов. При этом, несмотря на заключение финансового соглашения между ЕС и Великобританией, Европарламент сохранил за собой функцию регулирования финансовой активности в целях обеспечения равных условий для проведения биржевых и внебиржевых торговых операций.

"Давление на цены сырьевого сегмента оказывает решение ОПЕК+ о смягчении ограничений на добычу нефти с мая по июль. Негативную роль для спроса на этом фоне играет ужесточение монетарной политики Банка России и центробанков ряда других развивающихся стран. Сохраняются негативные технические факторы, связанные с низкой базой расчета годовых изменений цен ключевых рисковых активов", - пишет Осин.

На его взгляд, покупкам способствуют сохраняющаяся в развитых странах мягкая монетарная политика, постепенное усиление инфляционных ожиданий и поддержка спроса на сырьевом сегменте со стороны производителей, прежде всего участвующих в соглашении ОПЕК+. Несмотря на постепенное ослабление лимитов добычи, организация стран - экспортеров нефти продолжает контролировать рынок углеводородного сырья. Впрочем, влияние всех перечисленных среднесрочных факторов на рынок, по мнению Осина, уменьшилось.

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