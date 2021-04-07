"ВТБ Мои Инвестиции" повышает прогноз средней цены нефти Brent на 2021г до $60/барр. и не исключает ее роста вплоть до $80/барр. во II квартале 2021г.

"Мы ожидаем, что во втором полугодии текущего года ОПЕК+ все же ускорит восстановление добычи, стремясь не потерять долю рынка, что окажет понижательное давление на цену. Однако не исключаем роста цены вплоть до $80/барр. во II кв. 2021г на фоне восстановления спроса и нормализации уровня мировых запасов нефти. Мы повышаем прогноз средней цены нефти Brent на 2021 г. до $60/барр., долгосрочный прогноз до $55/барр. Наш прогноз на 2022г - $58/барр.", - прогнозируют эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

На их взгляд, ключевым фактором, вызвавшим рост цен на нефть в I кв. 2021г, стало неожиданное для рынка решение ОПЕК+ задержать восстановление добычи. ОПЕК+ будет добывать в апреле 2021г на 2,1 млн б/д меньше, чем в соответствии с первоначальным планом. Стало очевидным намерение ОПЕК+ подтолкнуть цену как можно выше, пользуясь тем, что участники соглашения контролируют почти весь возможный прирост добычи нефти в мире в этом году.

Главный конкурент ОПЕК+, американские сланцевые производители, страдают от недоинвестирования и смены курса администрации США в сторону зеленой энергетики. США сократили добычу в 2020г с 13 до 11 млн б/д, и, по прогнозам Минэнерго США, в 2021г объем добычи в США практически не вырастет. Другие мировые производители за пределами ОПЕК+ добычу полностью восстановили и имеют ограниченные возможности по ее дальнейшему наращиванию, отмечается в аналитическом материале.

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