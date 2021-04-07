"Финам" рекомендует держать акции Applied Materials с целью $150,8

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Applied Materials с прогнозной ценой $150,8 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 6,5% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Applied Materials, рассчитывая, что компания продолжит выигрывать от роста мировой полупроводниковой отрасли в целом и сегмента оборудования для производства чипов в частности", - отмечает аналитик инвесткомпании Игорь Додонов.

Также эксперт указывает, что в последние годы Applied Materials фиксирует высокий спрос на свою продукцию, что позволяет компании регулярно обновлять рекорды по выручке и прибыли, улучшать показатели рентабельности. Последние финансовые результаты также оказались сильными.

"Преимуществами Applied Materials являются устойчивый баланс и способность генерировать значительные денежные потоки, благодаря чему компания направляет существенные средства на выплаты акционерам. - подчеркивает Додонов. - Драйверами роста отрасли в среднесрочной перспективе станут развертывание сетей 5G и такие быстроразвивающиеся направления, как искусственный интеллект, обработка больших объемов данных (big data), машинное обучение, облачные вычисления, виртуальная/дополненная реальность и автономные автомобили. Applied Materials, мы ожидаем, останется главным бенефициаром данных тенденций".

Баланс Applied Materials остается сильным - компания завершила I финквартал, имея на счетах $6,62 млрд денежных средств и краткосрочных инвестиций, при долгосрочном долге $5,45 млрд, отмечается также в аналитическом материале эксперта "Финама". В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $1,42 млн (рост на 44% г/г), направила $121 млн на капвложения и вернула своим акционерам $201 млн в виде дивидендов.

Руководство Applied Materials также обнародовало весьма оптимистичные прогнозы на II финквартал, завершающийся в апреле. В компании рассчитывают заработать $1,44-1,56 на акцию при выручке $5,39 млрд (плюс/минус $200 млн).

"В последние годы Applied Materials стабильно увеличивает размер дивидендов. В то же время дивидендная доходность акций компании остается относительно невысокой, около 0,7%, что, впрочем, характерно для всей технологической отрасли", - отмечает Додонов.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.