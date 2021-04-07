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Набиуллина: нужно быстрее отказываться от административного ограничения цен - это дестимулирует развитие производства
07 апреля 2021 года 12:00
Акции ВСМПО-АВИСМА привлекательны для инвестиций - BCS Express
Акции "ВСМПО-АВИСМА" привлекательны для инвестиций в настоящее время, считают эксперты BCS Express. "Акции одного из крупнейших мировых поставщиков титановой продукции представляют собой привлекательный объект для инвестиций, - говорится в комментарии инвесткомпании. - Сильные рыночные позиции и крупные контракты на поставку для авиакосмической отрасли США дают ей определенный иммунитет от каких-либо санкций, в то время как высокая доля экспортной выручки делает компанию выгодоприобретателем роста курса USD/RUB. Также актуальным драйвером для акций остается проводимая программа обратного выкупа. Из минусов можно выделить невысокую ликвидность акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВСМПО/АВИСМА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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07 апреля 2021 года 14:42
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4030-4080 п., говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 остается в восходящем тренде, а накануне индекс консолидировался в узком диапазоне после ралли. Индикатор MACD указывает на сохранение преимущества "быков", RSI приближается... читать дальше
.07 апреля 2021 года 14:27
"ВТБ Мои инвестиции" понижает прогноз курса пары евро/доллар на конец 2021г с 1,25 до 1,23 в связи с задержкой выхода из пандемии Европы и мира в целом. "Доллар в I кв. 2021г укрепился к евро. Мы ждем продолжения этой тенденции во II кв., падения пары евро/доллар вплоть до 1,15. Мы понижаем... читать дальше
.07 апреля 2021 года 14:02
Индекс Мосбиржи завершит торги в среду в диапазоне 3465-3525 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Как отмечает аналитик инвесткомпании Александр Осин, в последние недели усилились сигналы регуляторов, ведущие к ослаблению спроса. Одной из причин этого, по его мнению, выступают... читать дальше
.07 апреля 2021 года 13:40
"ВТБ Мои Инвестиции" повышает прогноз средней цены нефти Brent на 2021г до $60/барр. и не исключает ее роста вплоть до $80/барр. во II квартале 2021г. "Мы ожидаем, что во втором полугодии текущего года ОПЕК+ все же ускорит восстановление добычи, стремясь не потерять долю рынка, что окажет... читать дальше
.07 апреля 2021 года 12:48
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Applied Materials с прогнозной ценой $150,8 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 6,5% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Applied Materials,... читать дальше
.07 апреля 2021 года 12:22
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, увеличив экспозицию на потребительский сектор. Эксперты зафbксировали прибыль в акциях Tyson Foods (+18% с января 2021г) и включили в подборку акции Kellogg - другого производителя продуктов питания. "Фиксируем прибыль в акциях... читать дальше
.07 апреля 2021 года 11:36
Москва. 7 апреля. Рынок акций РФ утром в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, подросшей нефти (Brent торгуется у $63 за баррель) и сохраняющихся антироссийских санкционных рисков; индекс РТС откатился к уровням конца февраля, а индекс МосБиржи вышел в небольшой "плюс" за счет ослабления рубля. читать дальше
.07 апреля 2021 года 11:35
Цена нефти до конца этой недели, скорее всего, останется в диапазоне $60-63 за баррель Brent, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки Brent пытались во вторник отскакивать выше $64/барр. на неплохой статистике по США, однако импульс к росту слаб, и сегодня ближайший фьючерс снова... читать дальше
.07 апреля 2021 года 11:14
Котировки золота могут уйти ниже $1720 за тройскую унцию на текущей неделе, считают эксперты Sber CIB. "Цены на золото на неделе могут уйти ниже $1720 за тройскую унцию - сильная макростатистика в США поддержит доллар, и его укрепление снизит привлекательность желтого металла для инвесторов.... читать дальше
.07 апреля 2021 года 10:43
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут TCS Group, макростатистика и протокол ФРС: - TCS Group проведет "День инвестора"; - В РФ выйдут данные по недельной инфляции (19:00 МСК); - В ряде крупнейших стран Европы выйдут... читать дальше
.07 апреля 2021 года 10:33
Идея дня: акции Bank of New York Mellon могут резко вырасти после публикации отчетности банка - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции Bank of New York Mellon могут резко вырасти после публикации отчетности банка на следующей неделе, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "На отчётности каких банков возможен рост оптимизма инвесторов и цен акций? В связи с историей Archegos покупать акции крупнейших банков опасно. Мы... читать дальше
.07 апреля 2021 года 10:23
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 77,7 руб./$1 в среду, сообщается в комментарии BCS Express. "Российский рубль устремился к минимумам конца ноября прошлого года. Накануне были обозначены риски похода на уровень 77 руб./$1 по паре USD/RUB, при прохождении которого возникали... читать дальше
.07 апреля 2021 года 10:10
Рубль в среду будет торговаться в диапазоне 76,6-78,0 руб./$1 и на уровне 90,7-92,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта заметно слабеет к доллару и евро на усилении возможности новых... читать дальше
.07 апреля 2021 года 10:00
Российский рынок акций откроет торговую сессию в среду на отрицательной территории - снижение составит, вероятно, 1%, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Атон". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение... читать дальше
.07 апреля 2021 года 09:52
Вероятно укрепление рубля к доллару в ходе торговой сессии в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. Национальная валюта на утренней сессии в среду предпринимает попытки отыгрыша части потерь вторника, в результате чего пара доллар/рубль отступила в район 77 руб./$1,... читать дальше
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