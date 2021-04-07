Рынок акций РФ утром откатился к уровням конца февраля по индексу РТС на санкционных рисках

Москва. 7 апреля. Рынок акций РФ утром в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, подросшей нефти (Brent торгуется у $63 за баррель) и сохраняющихся антироссийских санкционных рисков; индекс РТС откатился к уровням конца февраля, а индекс МосБиржи вышел в небольшой "плюс" за счет ослабления рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3498 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1416,39 пункта (-0,7%, минимум сессии - 1406,33 пункта); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,2%.

Доллар стоит 77,81 рубля (+0,55 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,637% годовых (-1,2%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "Московской Биржи" (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в марте получил 103,26 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 62,11 млрд руб. годом ранее и 92,57 млрд руб. в феврале, сообщил банк. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом квартале составила 282,52 млрд руб. против 218,65 млрд руб. годом ранее.

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил журналистам, что Пентагон "внимательно, очень внимательно" следит за перемещением российских войск на границе с Украиной и хотел бы получить от российской стороны разъяснения по этому поводу. "Мы продолжаем выступать(...) за территориальную целостность и суверенитет Украины, продолжаем призывать Россию не допускать провокаций и не нагнетать напряженность", - заявил представитель американского Минобороны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об обеспокоенности ограничениями свободы СМИ, вводимыми в России. Об этом говорится в размещенном на сайте госдепартамента сообщении о встрече Блинкена с исполняющим обязанности генерального директора Агентства США по глобальным СМИ (USAGM) Келу Чао.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил во вторник, что ни Россия, ни Китай, по мнению Вашингтона, не желают получения Ираном ядерного оружия, а у США совпадают интересы с Москвой и Пекином в отношении ядерной программы Тегерана.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть подросла на фоне позитивных прогнозов и статистики за март в крупнейших потребителях нефтепродуктов (США и Китае), хотя всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе и продление локдаунов в ряде стран заставляют с тревогой смотреть на ситуацию со спросом в апреле.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник улучшил свою оценку экономического роста в 2021 году. По мнению экспертов МВФ, за счет беспрецедентного уровня госрасходов, в первую очередь со стороны США, в этом году мировая экономика может вырасти на 6% вместо ожидавшихся ранее 5,5%, что благоприятно для спроса на энергоносители.

Во вторник прошла встреча членов СВПД по ядерной сделке с Ираном. Переговоры о снятии санкций с иранского нефтегазового экспорта в обмен на приостановку Ираном ядерных испытаний сдвинулись с "мертвой точки", но до разрешения конфликта еще далеко. Ни одна из сторон не хочет делать первые шаги для разрешения ситуации. По оценке Reuters, в I квартале 2021 года иранская добыча уже выросла на 160 тыс. б/с на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры и позитивных ожиданий от переговоров с новой администрацией США, отмечает Галактионов.

По оценке управляющего эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, поводов для разворота нефти вверх пока не видно.

Цены на нефть Brent пытались отскочить выше $64 за баррель на неплохой статистике по США, однако импульс к росту слаб, и в среду ближайший фьючерс на Brent снова стоит дешевле $63 за баррель. Статистика от API вышла неоднородной: запасы сырой нефти снизились на 2,6 млн баррелей, а запасы бензинов и дистиллятов выросли на 4,6 и 2,8 млн баррелей соответственно. Данные от Минэнерго США, скорее всего, будут аналогичными, поскольку НПЗ находятся в активной фазе работы, что способствует расходованию запасов сырой нефти. А рост запасов по топливу объясняется все еще отстающим спросом. В целом, цены на нефть до конца текущей недели будут оставаться в зоне $60-63 за баррель Brent, с возможными короткими попытками отскакивать, но поводов для разворота вверх не видно, считает эксперт.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Иван Авсейко, Украина вновь стала центром геополитической напряженности, что стимулирует отток портфельных инвестиций нерезидентов, давит на рубль и российские активы. Президент Украины в разговоре с генсеком НАТО призвал поддержать план действий для вступления страны в североатлантический альянс, назвав это единственным способом прекратить войну на Донбассе. Президент Зеленский также призвал членов НАТО усилить военное присутствие в черноморском регионе, сказав, что это станет "мощным сдерживающим фактором" для России. Вступление Украины в НАТО только усугубит ситуацию - такова официальная позиция РФ, которая называет ситуацию на востоке Украины очень напряженной.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, перед Россией в этом году стоит несколько задач, и она не намерена ставить их реализацию под угрозу из-за эскалации конфликта в восточной Украине. Среди них завершение строительства "Северного потока 2" и возможность избежать худшего сценария американских санкций. Кроме того, президент РФ Владимир Путин рассчитывает занять внятную и важную позицию в дискуссии, посвященной глобальным климатическим изменениям, которая в том числе включает Международный саммит по климатическим изменениям (22-23 апреля). Санкционные риски для России сохраняются высокими, и любая эскалация конфликта в восточной Украине будет усиливать как риск восприятия России в глазах мирового сообщества, так и риск более жесткого сценария санкций, а именно экономических рестрикций, в отличие от более мягкого варианта персональных санкций.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, у инвесторов в США пока сохраняется установка на апрельское ралли, а на российском рынке снижение происходит в рамках боковой динамики - эскалацию напряженности на Украине инвесторы никак не могут игнорировать. Украинская делегация отказалась ехать на заседание трехсторонней контактной группы в Минске.

Если инвесторы покупают акции, то это акции золотодобывающих компаний, потому что золото пока не выбрало потенциал роста - ближайшее сопротивление находится в районе $1760 за унцию. Оснований для паники пока не видно - котировки таких акций, как Сбербанк, например, были сильно перегреты. Если бы "быки" в Сбербанке преодолели локальный максимум 296 рублей за акцию, то коррекция отложилась бы на неопределенное время, но пока приходится проявлять осторожность с покупками. По "Газпрому" похожая ситуация - котировки не смогли закрепиться выше уровня 232 рубля. Если снять неопределенность с грядущими санкциями США, которые могут ужесточиться из-за событий на Украине, то на рынок поступят свежие деньги. Так что перспектива у рынка акций РФ есть. Цены на нефть выглядят не очень сильными, но российские нефтяные акции при ценах барреля Brent выше $60 не выглядят дорогими. Вопрос исключительно в геополитике. По индексу РТС поддержка проходит в районе 1410-1415 и 1360 пунктов, вероятно появление покупок уже вблизи уровня 1410 пунктов.

В среду глава ФРС Джером Пауэлл совместно с директором ВТО примут участие в виртуальном семинаре, посвященном глобальной экономике. Также будут опубликованы протоколы с мартовского заседания FOMC ФРС США. Обнадеживает то, что индекс Nasdaq пробил наверх сильное сопротивление 13 620 пунктов. У инвесторов в США сохраняется установка на апрельское ралли, поскольку экономика США оправляется от последствий пандемии значительно быстрее, чем ожидали многие эксперты, отмечает Верников.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,04-0,3% после того, как днем ранее индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

Советник Сената США Элизабет Макдоноу в понедельник объявила, что демократы могут снова использовать процедуру бюджетного "примирения", которая позволяет принимать законы простым большинством голосов. Это может способствовать утверждению плана инфраструктурных инвестиций объемом $2,3 трлн, который ранее представил президент США Джон Байден, пишет MarketWatch.

Однако сенатор-демократ Джо Манчин высказался против повышения корпоративного налога до 28% с 21% для финансирования инфраструктурных расходов. Позиция Манчина говорит о трудностях, на которые может натолкнуться принятие плана, несмотря на использование бюджетного "примирения".

Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала введение минимального глобального корпоративного налога, сообщает The Wall Street Journal. Эта мера позволит избежать роста преимуществ иностранных компаний в случае повышения корпоративного налога в США и налоговой нагрузки на прибыль американских компаний за рубежом, отмечает газета.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,1-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Нефть утром в среду делает попытки роста на фоне прогнозов улучшения ситуации в мировой экономике и повышения спроса на энергоносители; цена Brent находится почти на $0,4 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $63,02 за баррель (+0,5% и +1% во вторник), майская цена WTI - $59,59 за баррель (+0,4% и +1,2% накануне).

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США повысило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2021 году на 0,2 млн б/с по сравнению с предыдущим прогнозом - до 97,7 млн б/с. EIA ожидает также, что мировые запасы нефти упадут на 1,8 млн б/с в первой половине 2021 года.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 апреля, на 2,62 млн баррелей в сутки (б/с). Неделей ранее запасы выросли на 3,91 млн б/с. Официальный доклад Минэнерго США о запасах сырья будет опубликован в среду в 17:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-10,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+22,7% и +28,9% "префы"), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+15,2%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+9,6% и +13,7% "префы"), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+3,8%), "Распадской" (+1,7%).

Совет директоров ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) одобрил сделки по привлечению финансирования в Альфа-банке и Сбербанке на общую сумму до $400 млн, сообщила компания.

Условия нового кредитного соглашения "Распадской" со Сбербанком предполагают сохранение контроля над компанией основными акционерами Evraz (50%+1 акция).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 22,02 млрд рублей (из них 4,37 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,31 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 1,5 млрд рублей - на акции "Газпром нефти").