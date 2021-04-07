Цена нефти до конца этой недели, скорее всего, останется в диапазоне $60-63/барр. - ПСБ

Цена нефти до конца этой недели, скорее всего, останется в диапазоне $60-63 за баррель Brent, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки Brent пытались во вторник отскакивать выше $64/барр. на неплохой статистике по США, однако импульс к росту слаб, и сегодня ближайший фьючерс снова стоит дешевле $63/барр. Статистика от API вышла неоднородной: запасы сырой нефти снизились на 2,6 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов выросли на 4,6 и 2,8 млн барр. соответственно", - напоминают эксперты банка.

Также они указывают, что в среду традиционно в фокусе данные от Минэнерго США - скорее всего, они будут аналогичными, поскольку НПЗ находятся в активной фазе работы, что способствует расходованию запасов сырой нефти. А рост запасов по топливу объясняется все еще отстающим спросом.

На взгляд аналитиков ПСБ, цена нефти до конца текущей недели останется в зоне 60-63 $/барр. с возможными короткими попытками отскакивать, но поводов для разворота вверх пока нет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.