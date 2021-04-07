Цена нефти на текущей неделе вряд ли выйдет за рамки диапазона $63-65/барр. - Альфа-банк

Цена нефти на текущей неделе вряд ли выйдет за рамки диапазона $63-65 за баррель Brent, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Хотя цены на нефть на прошлой неделе продемонстрировали значительную устойчивость несмотря на решение OПЕК+ увеличить добычу на 2 млн барр. в сутки в летний период, мы ожидаем, что на этой неделе Brent будет оставаться под давлением обеспокоенности рынков в связи с обострением ситуации вокруг COVID19 в Азии. Так, мы отмечаем существенный суточный прирост заболевших в Индии, количество которых уже достигает 100 тыс. в сутки впервые с сентября 2020г", - пишет аналитик банка Джон Волш.

Более того, эксперт указывает, что в минувшее воскресенье пришла тревожная статистика из Китая - Министерство здравоохранения сообщило о значительном приросте новых случаев заражения коронавирусом после регистрации первых массовых случаев в конце марта. Эти события усугубляют и без того неутешительный прогноз, который продолжает оказывать давление на сырьевые рынки последние три недели.

"Тем не менее, несмотря на то, что министры стран-участниц OПЕК+ неожиданно приняли решение увеличить добычу в мае на 600 тыс. барр./сутки, фундаментально нефтяной рынок по-прежнему остается устойчив накануне предстоящего увеличения добычи, поскольку мировые запасы нефти продолжают уверенно снижаться до среднего за последние 5 лет уровня", - отмечает аналитик банка.

Таким образом, эксперт полагает, что опасения в отношении возобновления глобальной пандемии в первую очередь будут в фокусе внимания нефтетрейдеров, что станет ключевым фактором настроений на нефтяных рынках.

"Хотя Саудовская Аравия уже объявила о своем намерении повысить цены на арабскую корзину в мае, анонсировав $0,2-0,5/барр. повышение отпускных цен для стран Тихоокеанского региона, мы по-прежнему с осторожностью смотрим на потенциал роста нефтяных котировок, ожидая, что цена на нефть марки Brent будет находиться в диапазоне $63-65/барр. на этой неделе", - прогнозирует Волш.

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