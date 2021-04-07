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07 апреля 2021 года 10:57
Цена нефти на текущей неделе вряд ли выйдет за рамки диапазона $63-65/барр. - Альфа-банк
Цена нефти на текущей неделе вряд ли выйдет за рамки диапазона $63-65 за баррель Brent, говорится в комментарии Альфа-банка. "Хотя цены на нефть на прошлой неделе продемонстрировали значительную устойчивость несмотря на решение OПЕК+ увеличить добычу на 2 млн барр. в сутки в летний период, мы ожидаем, что на этой неделе Brent будет оставаться под давлением обеспокоенности рынков в связи с обострением ситуации вокруг COVID19 в Азии. Так, мы отмечаем существенный суточный прирост заболевших в Индии, количество которых уже достигает 100 тыс. в сутки впервые с сентября 2020г", - пишет аналитик банка Джон Волш. Более того, эксперт указывает, что в минувшее воскресенье пришла тревожная статистика из Китая - Министерство здравоохранения сообщило о значительном приросте новых случаев заражения коронавирусом после регистрации первых массовых случаев в конце марта. Эти события усугубляют и без того неутешительный прогноз, который продолжает оказывать давление на сырьевые рынки последние три недели. "Тем не менее, несмотря на то, что министры стран-участниц OПЕК+ неожиданно приняли решение увеличить добычу в мае на 600 тыс. барр./сутки, фундаментально нефтяной рынок по-прежнему остается устойчив накануне предстоящего увеличения добычи, поскольку мировые запасы нефти продолжают уверенно снижаться до среднего за последние 5 лет уровня", - отмечает аналитик банка. Таким образом, эксперт полагает, что опасения в отношении возобновления глобальной пандемии в первую очередь будут в фокусе внимания нефтетрейдеров, что станет ключевым фактором настроений на нефтяных рынках. "Хотя Саудовская Аравия уже объявила о своем намерении повысить цены на арабскую корзину в мае, анонсировав $0,2-0,5/барр. повышение отпускных цен для стран Тихоокеанского региона, мы по-прежнему с осторожностью смотрим на потенциал роста нефтяных котировок, ожидая, что цена на нефть марки Brent будет находиться в диапазоне $63-65/барр. на этой неделе", - прогнозирует Волш. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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