Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут TCS Group, макростатистика и протокол ФРС:

- TCS Group проведет "День инвестора";

- В РФ выйдут данные по недельной инфляции (19:00 МСК);

- В ряде крупнейших стран Европы выйдут индексы деловой активности PMI (в сфере услуг и сводные);

- Управление энергетической информации США представит еженедельную статистику по складским запасам углеводородов (17:30 МСК);

- ФРС США опубликует протокол последнего заседания.

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