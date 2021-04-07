Идея дня: акции Bank of New York Mellon могут резко вырасти после публикации отчетности банка - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Bank of New York Mellon могут резко вырасти после публикации отчетности банка на следующей неделе, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"На отчётности каких банков возможен рост оптимизма инвесторов и цен акций? В связи с историей Archegos покупать акции крупнейших банков опасно. Мы более уверены в акциях региональных банков - они не должны иметь отношения к кредитам хедж-фонду, но их акции упали вместе с лидерами сектора. Из тех, кто отчитывается на следующей неделе, нам нравится Bank of New York Mellon Corp. по причине высокой достаточности капитала. В последние месяцы аналитики повышали прогнозы по банку, но это не привело к опережающей динамике его акций. Если отчётность подтвердит оценки аналитиков, то акции могут показать резкий подъём", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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