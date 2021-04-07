Возможно ослабление рубля до 77,7 руб./$1 в среду - BCS Express

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 77,7 руб./$1 в среду, сообщается в комментарии BCS Express.

"Российский рубль устремился к минимумам конца ноября прошлого года. Накануне были обозначены риски похода на уровень 77 руб./$1 по паре USD/RUB, при прохождении которого возникали опасения в движении и к 77,7 руб./$1. Учитывая слабый внешний фон и сильную геополитическую неопределенность, уровень 77,7 руб./$1 может быть достигнут уже в среду. Санкционная риторика и обострение в пограничных государствах оказывают существенное влияние на курс финансовых инструментов. В дальнейшем рынки адаптируются, но перманентное изменение цен может быть достаточно значимым", - пишет эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер.

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