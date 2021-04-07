Рубль в среду будет торговаться в диапазоне 76,6-78,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в среду будет торговаться в диапазоне 76,6-78,0 руб./$1 и на уровне 90,7-92,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта заметно слабеет к доллару и евро на усилении возможности новых санкционных ограничений со стороны США. При этом котировки нефти, перешедшие к росту после падения накануне, не стали фактором поддержки национальной валюты. Котировки компенсировали часть потерь после того, как цены отреагировали на перспективы снижения спроса из-за третьей волны пандемии, при этом фактором поддержки цен стали статистические данные из США и Китая, свидетельствующие о постепенном восстановлении экономики", - отмечает Тузов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,9% и составила $63,33 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI прибавила 2,18% и составила $59,93 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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