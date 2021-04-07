Вероятно укрепление курса рубля в среду - ПСБ

Вероятно укрепление рубля к доллару в ходе торговой сессии в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Национальная валюта на утренней сессии в среду предпринимает попытки отыгрыша части потерь вторника, в результате чего пара доллар/рубль отступила в район 77 руб./$1, констатирует Зварич.

"В ходе торгов среды ожидаем продолжения восстановления рубля на фоне снижения давления со стороны геополитического фактора и фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям. В результате рубль в паре с американской валютой сможет удержать позиции в диапазоне 75-77,5 руб./$1", - прогнозирует эксперт ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.