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07 апреля 2021 года 09:44

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 7 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Фондовый рынок США опустился по итогам торгов во вторник после того, как днем ранее индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордный максимум. Советник Сената США Элизабет Макдоноу в понедельник объявила, что демократы могут снова использовать процедуру бюджетного "примирения", которая позволяет принимать законы простым большинством голосов. Это может способствовать утверждению плана инфраструктурных инвестиций объемом $2,3 трлн, который ранее представил президент США Джон Байден. Однако сенатор-демократ Джо Манчин высказался против повышения корпоративного налога до 28% с 21% для финансирования инфраструктурных расходов. Позиция Манчина говорит о трудностях, на которые может натолкнуться принятие плана, несмотря на использование бюджетного "примирения".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в среду после непримечательной торговой сессии на Уолл-Стрит. Во вторник индексы Dow Jones и S&P 500 потеряли 0,29% и 0,1% соответственно, обновив днем ранее рекордный максимум. Nasdaq опустился на 0,05%. Международный валютный фонд во вторник улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%). Японский индекс Nikkei 225 по итогам дня прибавил всего 0,14%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК снизился на 0,47%, гонконгский Hang Seng - на 0,59%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 МСК вырос на 0,33%. Австралийский S&P/ASX 200 к 08:38 МСК поднялся 0,58%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют в среду утром яркой динамики после позитивной коррекции накануне. Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США повысило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2021 году на 0,2 млн б/с по сравнению с предыдущим прогнозом - до 97,7 млн б/с. EIA ожидает также, что мировые запасы нефти упадут на 1,8 млн б/с в первой половине 2021 года. Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 апреля, на 2,62 млн баррелей в сутки (б/с). Неделей ранее запасы выросли на 3,91 млн б/с. Официальный доклад о запасах будет опубликован министерством энергетики США в среду в 17:30 МСК.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $62,74 за баррель, что соответствует уровню на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 1% - до $62,74 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,32 за баррель, что всего на 0,02% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов выросла на 1,2% - до $59,33 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 14,146 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,541 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 апреля снизился на 0,16% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,14%, опустившись до 718,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Мегафон БО-001Р-05" (-0,79%), "Транснефть-001P-10" (-0,69%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,57%), а в лидерах роста - облигации "ГТЛК-001Р-09" (+0,68%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,18%) и "Сегежа Групп-001P-01R" (+0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Легенда" разместило 4-летние облигации на 4 млрд рублей серии 001P-04 по ставке 9,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 10,33% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 13-го купона, 20% в дату выплаты 14-го купона и по 15% номинала в даты окончания 15-го и 16-го купонных периодов. Сбор заявок на облигации проходил с 12:00 МСК 22 марта до 15:00 МСК 2 апреля. Облигации размещены в рамках программы серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,15% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 20% номинальной стоимости гасятся в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов, еще 40% в дату выплаты 8-го купона. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 6 апреля. Техразмещение запланировано на 12 апреля.

Сбербанк (MOEX: SBER) РФ с 10:00 МСК 7 апреля до 15:00 МСК 8 апреля проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-SBER25 со сроком обращения 5 лет и индикативным объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - около 7,4% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере примерно 7,54% годовых. Техразмещение данного выпуска предварительно запланировано на 15 апреля. Почти одновременно с планируемым выпуском Сбербанк с 10:00 МСК 6 апреля до 15:00 МСК 8 апреля собирает заявки инвесторов на облигации серии 001Р-SBER24 со сроком обращения 2,5 года и объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001Р-SBER24 - около 6,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,76% годовых. Техразмещение этого выпуска запланировано на 9 апреля.

РН банк 14 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001P-08 объемом не более 8 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 140-160 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на срок 3 года.

ХК "Новотранс" 20 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК соберет заявки на выпуск облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен по результатам премаркетинга. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация выпуска составит примерно 3,5 года. Техразмещение запланировано на 22 апреля.

ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) допустило техдефолт по выпуску облигаций 1-й серии, не исполнив обязательства по выплате 4-го купона и частичному досрочному погашению на сумму 301,12 млн рублей. Дебютные облигации объемом 2 млрд рублей компания разместила в апреле 2017 года. Срок обращения бумаг - 15 лет. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Владельцы облигаций "Концессий водоснабжения" 5-й серии и "Концессий теплоснабжения" серии БО-01 и 2-й серии на собраниях приняли решение подать в суд на компании в связи с неисполнением обязательств по ценным бумагам. Ранее сообщалось о неоднократных дефолтах у компаний ООО "Концессии водоснабжения" по 1-й и 5-й серии и ООО "Концессии теплоснабжения" по 2-й серии и серии БО-01. В декабре 2020 года "Московская биржа" (MOEX: MOEX) включила все выпуски облигаций "Концессий теплоснабжения" и "Концессий водоснабжения" в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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